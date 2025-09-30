Столичната община очаква експертните становища, за да бъдат предприети следващите стъпки по съгласуване и придвижване на плана

2926 Снимка: Булфото

Столичната община (СО) изпрати официални писма до Министерството на земеделието и храните, Министерството на околната среда и водите, Министерството на туризма и до Дирекция "Природен парк Витоша" във връзка с постъпила идейна разработка за реконструкция на кабинковата въжена линия "Симеоново - Алеко", съобщиха оттам.

С цел обезпечаване на експертна оценка и координация между компетентните институции, кметът на София Васил Терзиев е поискал становища за необходимите стъпки за съгласуване и реализиране на проекта.

"Витоша не е само символ на София - тя значи по-качествен и активен живот, повече туризъм и посетители в страната ни. Само с общи усилия и ясна координация можем да си върнем достъпа до планината и да реализираме този стратегически проект. Планината е нашето неизползвано богатство, а възстановяването на Симеоновския лифт е ключова стъпка към това тя отново да стане част от ежедневието на града", подчерта Терзиев.

Столичната община очаква експертните становища, за да бъдат предприети следващите стъпки по съгласуване и придвижване на проекта.

През май председателят на Столичния общински съвет Цветомир Петров предупреди, че София е на път да загуби Симеоновския лифт, припомня БТА.

Ден по-късно Васил Терзиев обяви, че е бил поет ангажимент до края на мандата да има поне един работещ лифт. Надяваме се да има доста по-всеобхватно решение, а не само един, за да може планината да бъде достъпна. За това работим, увери кметът на София на брифинг във връзка с неработещите лифтове до Витоша и възможните решения.

В интернет страницата на "Витоша ски" е публикувано съобщение, че кабинковият лифт на Симеоново не работи.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.