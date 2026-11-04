120 литра на квадратен метър е регистриран в района на селата Фаваново и Велика през нощта, но няма наводнени имоти

600 Снимка: БТА

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Националната система за информация BG Alert е задействана на територията на община Царево превантивно заради обявения червен код за обилни валежи.

В момента в морското градче вали слаб дъжд. Нивата на реките е повишено, но е под наблюдение. 120 л.на кв.метър дъжд е регистриран в района на селата Фаваново и Велика през нощта, но няма наводнени имоти.

Екипите на общината са в готовност и извършват обходи на критичните участъци, за да следят обстановката и да реагират при необходимост.

Местните власти призовават жителите и гостите на района да бъдат особено внимателни и да избягват преминаването в близост до реки, дерета и други водни обекти заради риска от внезапно покачване на водните нива.

При непосредствена опасност трябва да се насочат към по-високи и безопасни места, а при инцидент да сигнализират на телефон 112.

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Червен код за интензивни валежи е обявен днес за четири общини в Бургаска област - Царево, Приморско, Созопол и Малко Търново. За останалите общини в региона предупреждението е от оранжева степен.

На 5 септември 2023 година валежи, продължили повече от 10 часа на територията на община Царево, предизвикаха катастрофални наводнения. Реките в района излязоха от коритата си, цели къмпинги потънаха под водата.

Потопът отнесе няколко моста, прекъсна пътните връзки между селищата, а свлачища унищожиха десетки постройки. Кметът беше принуден да обяви бедствено положение.

Наводнението обаче се превърна в истинска трагедия не заради огромните щети, които нанесе, а заради 4-те жертви, които взе. Четирима души - двама мъже и две жени, сред които и ветеринарен лекар, загубиха живота си, а България потъна в траур.

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.