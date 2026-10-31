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Мирно бдение под надслов "Справедливост за Иван и Йоана" се проведе на централния площад във Враца. Поводът е решението на Софийския апелативен съд да промени мярката за неотклонение на 20-годишния шофьор Димитър Т., който през юни помете с БМВ-то си мотопед и уби на място 17-годишния Иван и 16-годишната му приятелка Йоана.

Войната по пътищата

Смъртоносната катастрофа стана на 25 юни на пътя между Мездра и село Боденец. По данни на полицията 20-годишният водач на немския автомобил навлязъл в насрещното и блъснал скутера на тийнейджърите. Димитър Т. е имал само 5 месеца стаж зад волана към момента на инцидента. Той е дал отрицателни тестове за алкохол и наркотици. Самият младеж признал пред близките на загиналите, че е взел рязко завоя, а твърде вероятно - и с прекалено висока скорост. 

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Първоначалната мярка срещу Димитър Т., определена от Окръжния съд във Враца, бе "задържане под стража". Според магистратите при управление на лекия си автомобил БМВ той е нарушил правилата за движение по пътищата, като е шофирал с повече от разрешените 40 км/ч и е навлязъл в насрещното платно. 

Апелативните магистрати обаче я промениха в "домашен арест". 

"Недоволни сме от мярката "домашен арест" за водача, който на трезва глава е седнал зад волана и, настъпвайки газта, е погубил две деца", каза за БТА организаторът на бдението Ягодинка Григорова.

"Искам да кажа, че високата скорост убива, миг невнимание убива, употребата на забранени вещества убива. Искаме не само справедливост за Йоана и Иван, а и да покажем, че трябва да сме по-отговорни, когато сядаме зад волана. Днес са тези деца, утре ще са нашите", коментира Григорова.

Снимка: БТА

Тя допълни, че с днешното бдение организаторите искат да привлекат вниманието на обществото като цяло и особено на начинаещите водачи към необходимостта от по-голяма отговорност зад волана.

Снимка: БТА

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