МВР беше удостоено с престижно международно ГИС отличие, присъдено сред над 100 000 организации от цял свят

546 Снимка: Лилия Йотова

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Снощи, на тържествена церемония по случай 27-ия Световен ГИС ден, в Гранд хотел Милениум София бяха връчени годишните награди за специални постижения в областта на географските информационни системи (ГИС). Престижното събитие се организира от Есри България в партньорство с повече от 70 водещи организации.

"Радостни сме и следва да се поздравим, че стоим изключително достойно на световната карта с ГИС проектите, които се реализират всяка година в България. В нашата малка страна успяваме да изградим иновативни и същевременно изключително полезни ГИС системи,", подчерта Миглена Кузманова, управител на Есри България, при откриването на тържествената церемония.

Тази година отличия поучиха шест организации за значимия им принос в развитието и прилагането на геопространствените технологии в страната.

Министерство на вътрешните работи

Снимка: Лилия Йотова

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Министерството на вътрешните работи получи специално международно отличие - Special Achievement in GIS (SAG). То се присъжда ежегодно на организации от цял свят за изключителни постижения и иновативно приложение на географските информационни системи с реално въздействие върху обществото и развитието на различни сектори.

МВР е избрано сред над 100 000 организации от цял свят. Престижната награда е за изграждането и поетапното развитие на най-съвременна комплексна ГИС система, която подпомага управлението при кризи, анализа на престъпността, повишаването на аналитичния капацитет и вътрешноведомственото геоинформационно осигуряване.

Отличието получи Венцислав Катинов, заместник-министър на вътрешните работи на Р. България от Брукс Патрик, глобален мениджър в Есри.

Централна администрация - Министерство на транспорта и съобщенията

Снимка: Лилия Йотова

В категория "Централна администрация" отличието отиде при Министерството на транспорта и съобщенията за надграждането на Единна информационна точка и реализирането на Национална точка за достъп до транспортни данни (НТД).

НТД обединява информация за транспортната инфраструктура и обществения транспорт в страната, предоставя публичен достъп и услуги за маршрутизация, осигурявайки ключова среда за взаимодействие и сътрудничество.

Наградата прие Христина Велинова, заместник-министър на транспорта и съобщенията, от Антониос Лулудакис, търговско аташе на САЩ в България.

Изпълнителна администрация - Агенция "Пътна инфраструктура"

Снимка: Лилия Йотова

Агенция "Пътна инфраструктура" беше отличена в категория "Изпълнителна администрация" за развитието на най-съвременна географска информационна система за дигитализация на знаковото стопанство и осигуряване на публичен достъп до обществено значима информация.

Наградата прие инж. Александър Тодоров, председател на УС на Агенция "Пътна инфраструктура", от Атанас Мазнев, заместник-министър на иновациите и дигиталната трансформация.

Местна власт - Община Търговище

Фотограф: Лилия Йотова

В категория "Местна власт" отличието отиде при Община Търговище за реализирането на иновативна ГИС система, която подпомага устойчивото управление на общинската територия и предоставянето на качествени и съвременни услуги на гражданите.

Наградата получи д-р Дарин Димитров, кмет на Община Търговище, от Силвия Георгиева, изпълнителен директор на Националното сдружение на общините в Република България.

Ютилитис - ЕНЕРГО-ПРО Варна

Снимка: Лилия Йотова

В категория "Ютилитис" ЕНЕРГО-ПРО Варна получи награда за последователното внедряване, развитие и надграждане на съвременна ГИС система за управление на електроразпределителната мрежа.

Наградата получи Пламен Стефанов, изпълнителен директор на ЕНЕРГО-ПРО Варна, от инж. Георги Георгиев, изпълнителен директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

Наука в полза на държавата - Медицински университет - Варна

Снимка: Лилия Йотова

Отличието в категория "Наука в полза на държавата" отиде при Медицински университет - Варна за проекта "Приложение на географски информационни системи за оценка на здравните неравенства в България".

Наградата прие инж. Деян Грънчаров, д.оз. - Помощник-ректор на Медицински университет - Варна, от проф. Ина Анева, научен секретар на Българската академия на науките.

Студентски хакатон "ГИС и климат: Решения за бъдещето"

Снимка: Лилия Йотова

В рамките на тържествената церемония бяха наградени и победителите от второто издание на националния студентски хакатон "ГИС и климат: Решения за бъдещето". В него студентски екипи използваха геопространствени технологии, за да предложат реални решения на различни климатични предизвикателства.

Наградите бяха връчени от проф. Стелиян Димитров, заместник-ректор на Софийския университет "Св. Климент Охридски" и проф. д-р Нина Николова от Геолого-географски факултетна Софийския университет "Св. Климент Охридски" .

Първо място спечели ReLeaf: Hot City to Cool, разработен от студентски отбор на Софийския университет "Св. Климент Охридски". Проектът представя ГИС базиран анализ, прогноза и управление на топлинните градски острови.

Второ място беше присъдено на "Интегриран ГИС модел за приоритизиране на превенцията и оперативната готовност срещу пожари в земеделски територии и критична инфраструктура", разработен от студентски отбор на Техническия университет - София, филиал Пловдив.

На трето място се класира Before the Flood - геопространствен дигитален двойник за превенция на внезапни наводнения в община Кюстендил, разработен от студентски отбор на Университета по архитектура, строителство и геодезия.

Специална награда бе присъдена на Интерактивна интелигентна уеб базирана ГИС система за активна и пасивна оценка на риска от горски пожари чрез сензор и алгоритъм - GeoClimateGuard, разработен от екип на Софийския университет "Св. Климент Охридски".

За Есри България

Есри България е лидер в сферата на Географските информационни системи (ГИС) с повече от 30 години опит на българския пазар. Създадена през 1995-а, компанията е изключителен представител на Esri за страната. Есри България реализира стратегически ГИС проекти от национален мащаб в различни сфери на икономиката, включително кадастър, околна среда, инженерна инфраструктура, сигурност, здравеопазване, селско стопанство, образование и др. Компанията е официален организатор на Световния ГИС Ден в страната. Есри България е партньор на българските университети и член на авторитетни български и международни организации. Повече информация на: http://esribulgaria.com/.

За Esri

Esri, световният лидер в сферата на Географските информационни системи (ГИС), онлайн карти, анализи, локализационни и картографски услуги, помага на клиентите си да отключат пълния потенциал на своите данни, за да подобрят своите оперативни и бизнес резултати. Основана през 1969 г. в Калифорния, САЩ, днес софтуерните продукти на Еsri са внедрени в над 350 000 организации в целия свят и в повече от 200 000 институции в Европа, Америка, Азия, Африка и Близкия изток, включително в много компании част от Fortune 500, правителствени агенции, НПО и университети. Esri разполага със силна регионална мрежа от офиси, дистрибутори и партньори, които подпомагат работата на клиентите на местно ниво в над 100 държави на шестте континента. Със своя новаторски подход в геопространствените информационни технологии, Esri проектира най-иновативните решения за дигитална трансформация, Интернет на нещата (IoT) и комплексни анализи. Повече информация на www.esri.com.

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.