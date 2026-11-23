Негова основна задача е провеждането на избор за нов Ловчански митрополит след смъртта на Гавриил, съобщиха от Българската патриаршия

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Днес на извънредно заседание по повод кончината на Ловчанския митрополит Гавриил, Свeтият синод на Българската православна църква - Българска патриаршия (БПЦ-БП), под председателството на българския патриарх Даниил реши наместник на овдовелия Ловчански епархийски престол да бъде Врачанският митрополит Григорий.

Наместникът управлява делата на овдовялата епархия до встъпване в длъжност на новоизбрания митрополит. Негова основна задача е провеждането на избор за нов Ловчански митрополит, съгласно Устава на БПЦ-БП, съобщиха от Българската патриаршия.

Светият синод определи опелото на преставилия се в Господа Ловчански митрополит Гавриил да се извърши на 24 ноември в катедралния храм "Св. св. Кирил и Методий" в Ловеч, съобщиха още оттам.

От 9:00 часа утре ще бъде отслужена света литургия, оглавена от наместника на Ловчанския епархийски престол - Врачанския митрополит Григорий. Опелото ще започне в 11:00 часа и ще бъде отслужено от българския патриарх Даниил, от архиереи от Светия синод и от епископи на БПЦ-БП. Погребението ще се извърши в двора на храма "Св. Троица", Ловеч, където е и сградата на Ловчанската света митрополия.

"Вечна, блажена и светла да бъде паметта на преставилия се в Христа Господа Ловчански митрополит Гавриил! Бог да го прости и упокои душата му в Своето Царство", се казва в съобщението на Българската патриаршия от днешното извънредно заседание на Светия синод.

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Ловчанският митрополит Гавриил почина на 22 ноември след кратко боледуване. Той беше настанен във Военномедицинската академия на 4 ноември с диагноза остър панкреатит, припомня БТА.

"Днешният празник на патриаршеската катедрала "Св. Александър Невски" е по-различен. Той съвместява и скръбта ни, защото във вчерашния ден се упокои в Господа един от нашите събратя - Ловчанският митрополит Гавриил. За тази среща на празника със скръбта, радостта и със страданието, за светския човек, за невярващия човек е трудно да съвмести тези толкова различни настроения и чувства", каза по-рано днес в словото си българският патриарх и Софийски митрополит Даниил , след като отслужи света литургия за празника на патриаршеската катедрала "Св. Александър Невски".

Митрополит Гавриил, чието светско име е Цветан Методиев Динев, е роден на 16 юли 1950 г. в София. От 1953 г. до 1966 г. семейството му живее в Чехословакия, където той завършва и основното си образование. След завръщането си в България и завършване на гимназия, през есента на 1969 г. е приет за студент във Висшия инженерно-строителен институт в София, който завършва през 1973 г. По време на своето следване там той се запознава и контактува с блаженопочиналия Левкийски епископ Партений, който става и негов изповедник. През 1984 г. завършва задочно Духовната академия "Св. Климент Охридски" в София. На 19 октомври 1998 г. в Рилската света обител е хиротонисан в епископски сан с титлата Макариополски и е назначен за викарий на Софийския митрополит. На 21 и 28 януари 2001 г. е избран и канонически утвърден за Ловчански митрополит. През 2007 г. митрополит Гавриил става ръководител на работната група по въпросите на религиозното образование при Светия синод. От 2009 г. насам той оглавява Върховния църковен съвет при Светия синод. През 2011 г. започва да ръководи и Културно-просветния отдел при Светия синод на БПЦ-БП. На 8 февруари 2012 г. Ловчанският митрополит Гавриил е удостоен със званието "почетен член" на българската Камара на инженерите в инвестиционното проектиране, се казва в биографичната справка, публикувана в сайта на БПЦ.

Ловчанският митрополит Гавриил на два пъти беше сред тримата кандидати, определени да участват в избора за български патриарх. Първият път беше през 2013 г., тогава тримата кандидати бяха Русенският митрополит Неофит, Ловчанският митрополит Гавриил и Старозагорският митрополит Галактион. Тогава за български патриарх и Софийски митрополит беше избран Русенският митрополит Неофит. Вторият път беше на 20 юни 2024 г. , когато за тримата кандидати бяха определени Врачанският митрополит Григорий, Ловчанският митрополит Гавриил и Видинският митрополит Даниил. На 30 юни 2024 г. за български патриарх и Софийски митрополит беше избран Видинският митрополит Даниил .

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