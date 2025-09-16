В операцията са участвали вертолет, катер и кораб, като са взети всички мерки за обезопасяването на корабоплаването в района

2171 Снимка: BulFoto

Военноморските ни сили са унищожили повреден надводен дрон на около 80 км от Варна, съобщават от Министерството на отбраната.

"Военноморските сили (ВМС) на Република България изпълниха успешно задача по разузнаване и унищожаване на безпилотен плавателен апарат. На 15 септември ВМС, във взаимодействие със съюзни сили и средства, откриват повреден надводен дрон на около 80 км източно от Варна във водите на Черно море", се посочва в събщението на МО.

Извършено е разузнаване на обекта, след което е унищожен на 16 септември, при което не се е наблюдавал вторичен взрив. По време на операцията от ВМС на Република България са участвали вертолет, катер и кораб, като са взети всички мерки за обезопасяването на корабоплаването в района.

Силите и средствата на ВМС участваха в изпълнението на задачата след получено разрешение от началника на отбраната за предприемане на действия по разузнаване, унищожаване и гарантиране на безопасността на корабоплаването, добавят от военното министерство.

Няколко дни по-рано военен дрон изплува на брега на плажа в Бургас. От МО тогава съобщиха, че летателният апарат не създава опасност за хората. Дронът беше транспортиран към Военноморска база Бургас.

