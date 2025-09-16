Военноморските ни сили са унищожили повреден надводен дрон на около 80 км от Варна, съобщават от Министерството на отбраната.

"Военноморските сили (ВМС) на Република България изпълниха успешно задача по разузнаване и унищожаване на безпилотен плавателен апарат. На 15 септември ВМС, във взаимодействие със съюзни сили и средства, откриват повреден надводен дрон на около 80 км източно от Варна във водите на Черно море", се посочва в събщението на МО.

Военен дрон изплува на плажа в Бургас (снимки)
Виж още Военен дрон изплува на плажа в Бургас (снимки)

Извършено е разузнаване на обекта, след което е унищожен на 16 септември, при което не се е наблюдавал вторичен взрив. По време на операцията от ВМС на Република България са участвали вертолет, катер и кораб, като са взети всички мерки за обезопасяването на корабоплаването в района.

Силите и средствата на ВМС участваха в изпълнението на задачата след получено разрешение от началника на отбраната за предприемане на действия по разузнаване, унищожаване и гарантиране на безопасността на корабоплаването, добавят от военното министерство.

Няколко дни по-рано военен дрон изплува на брега на плажа в Бургас. От МО тогава съобщиха, че летателният апарат не създава опасност за хората. Дронът беше транспортиран към Военноморска база Бургас.

ИЗБРАНО
Явор Бахаров: Съжалявам, че съм излагал майка ми и съвестта на баща ми Лайф
Явор Бахаров: Съжалявам, че съм излагал майка ми и съвестта на баща ми
19526
Официално: Никола Цолов ще кара във Формула 2 през следващия сезон Корнер
Официално: Никола Цолов ще кара във Формула 2 през следващия сезон
4089
Енергийната система има нужда от производствени мощности, които са по-евтини от ракета Бизнес
Енергийната система има нужда от производствени мощности, които са по-евтини от ракета
5645
България е на дъното по е-умения. Какъв е изходът? IT
България е на дъното по е-умения. Какъв е изходът?
6540
В Тибет откриха каменен надпис на повече от две хиляди години Impressio
В Тибет откриха каменен надпис на повече от две хиляди години
1942
Точка в света: Българският артист, който рисува глобални каузи URBN
Точка в света: Българският артист, който рисува глобални каузи
643
Къде лятото продължава през септември: 5 слънчеви дестинации Trip
Къде лятото продължава през септември: 5 слънчеви дестинации
2099
Сьомга с хрупкава пармезанова коричка Вкусотии
Сьомга с хрупкава пармезанова коричка
538
Живей, обичай и харчи: кои са хедонистите в зодиакалния кръг? Zodiac
Живей, обичай и харчи: кои са хедонистите в зодиакалния кръг?
898
Летни температури днес, чувствително захлаждане със силен вятър - утре Времето
Летни температури днес, чувствително захлаждане със силен вятър - утре
3706