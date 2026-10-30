Това е първият от четирите белгийски и трите нидерландски кораба, които флотът трябва да придобие в изпълнение на Меморандума за разбирателство

0 Снимка: Щаб на Военноморските сили във Варна

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Във Военноморската база в град Зеебрюге, Кралство Белгия, се проведе церемония по тържественото вдигане на българския военноморски флаг на новопридобития от страната ни кораб за противоминна борба, съобщиха от щаба на Военноморските сили (ВМС) във Варна.

На досегашния военен плавателен съд Bellis с бордови номер М916 е присвоено почетното име "Бриз", предава БТА.

Това е първият от четирите белгийски и трите нидерландски минни ловци, които флотът трябва да придобие в изпълнение на Меморандума за разбирателство между България, Белгия и Нидерландия, подписан през юли тази година.

От Адмиралтейството уточняват, че на церемонията в Зеебрюге са присъствали командирът на ВМС контраадмирал Кирил Михайлов, командирът на ВМС на Белгия контраадмирал Танги Ботман, българският посланик Наталия Узунова, посланикът на Република България в НАТО Николай Милков, адмирали, генерали и офицери.

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Снимка: Щаб на Военноморските сили във Варна

Документът за предаване на кораба е подписан от белгийския национален директор по въоръженията генерал-лейтенант Бернард Фалег и контраадмирал Кирил Михайлов.

Корабът ще бъде пребазиран във Военноморска база - Бургас. Старши национален представител на борда по време на плаването ще бъде капитан І ранг Йордан Йорданов, командир на дивизион от Флотилията бойни и спомагателни кораби, в чийто състав ще бъде зачислен "Бриз".

Минните ловци от клас "Трипарти" , които през следващите години ще бъдат придобити от ВМС, ще подсигурят допълнително българския принос за цялостния отбранителен потенциал на НАТО на източния фланг на Алианса, допълват от флота.

Министърът на отбраната Димитър Стоянов подписа по-рано днес нота за присъединяване на България към инициативата на НАТО за развитие на способности за противодействие на нисколетящи въздушни заплахи, съобщиха от Министерството на отбраната.

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