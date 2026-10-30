Google Добавете ни като предпочитан източник в Google

Чуйте статията:

Във Военноморската база в град Зеебрюге, Кралство Белгия, се проведе церемония по тържественото вдигане на българския военноморски флаг на новопридобития от страната ни кораб за противоминна борба, съобщиха от щаба на Военноморските сили (ВМС) във Варна.

На досегашния военен плавателен съд Bellis с бордови номер М916 е присвоено почетното име "Бриз", предава БТА.

Това е първият от четирите белгийски и трите нидерландски минни ловци, които флотът трябва да придобие в изпълнение на Меморандума за разбирателство между България, Белгия и Нидерландия, подписан през юли тази година.

Дават ни без пари минни ловци, цената е политическа
Виж още Дават ни без пари минни ловци, цената е политическа

От Адмиралтейството уточняват, че на церемонията в Зеебрюге са присъствали командирът на ВМС контраадмирал Кирил Михайлов, командирът на ВМС на Белгия контраадмирал Танги Ботман, българският посланик Наталия Узунова, посланикът на Република България в НАТО Николай Милков, адмирали, генерали и офицери.

Снимка: Щаб на Военноморските сили във Варна

Документът за предаване на кораба е подписан от белгийския национален директор по въоръженията генерал-лейтенант Бернард Фалег и контраадмирал Кирил Михайлов.

Корабът ще бъде пребазиран във Военноморска база - Бургас. Старши национален представител на борда по време на плаването ще бъде капитан І ранг Йордан Йорданов, командир на дивизион от Флотилията бойни и спомагателни кораби, в чийто състав ще бъде зачислен "Бриз".

България може да купи минни ловци втора ръка от Белгия и Нидерландия
Виж още България може да купи минни ловци втора ръка от Белгия и Нидерландия

Минните ловци от клас "Трипарти" , които през следващите години ще бъдат придобити от ВМС, ще подсигурят допълнително българския принос за цялостния отбранителен потенциал на НАТО на източния фланг на Алианса, допълват от флота.

Министърът на отбраната Димитър Стоянов подписа по-рано днес нота за присъединяване на България към инициативата на НАТО за развитие на способности за противодействие на нисколетящи въздушни заплахи, съобщиха от Министерството на отбраната.

Google Добавете ни като предпочитан източник в Google
ИЗБРАНО
Слави Трифонов обяви, че спира телевизия 7/8 Лайф
Слави Трифонов обяви, че спира телевизия 7/8
23366
Ден преди голямото откриване: Новият стадион на ЦСКА отвътре (Снимки) Корнер
Ден преди голямото откриване: Новият стадион на ЦСКА отвътре (Снимки)
60551
Обявиха графика за пенсиите и социалните плащания през ноември Бизнес
Обявиха графика за пенсиите и социалните плащания през ноември
17416
К100: А1 e най-голямата технологична компания и лидер в системната интеграция у нас IT
К100: А1 e най-голямата технологична компания и лидер в системната интеграция у нас
5106
Откриха нови помещения и настилки в комплекса на римските терми в Рациария Impressio
Откриха нови помещения и настилки в комплекса на римските терми в Рациария
4978
Това са 20-те най-посещавани музея в света – пет от тях са в Европа Trip
Това са 20-те най-посещавани музея в света – пет от тях са в Европа
1143
Спагети по горски: Бекон, гъби и доматен сос в една чиния Вкусотии
Спагети по горски: Бекон, гъби и доматен сос в една чиния
1639
Идват обилни валежи до 100-120 л/кв. м, ще има и сняг Времето
Идват обилни валежи до 100-120 л/кв. м, ще има и сняг
16113