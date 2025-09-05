Старши лейтенант инж. Тихомир Александров и лейтенант инж. Диляна Димитрова си казаха "да" под шпалир на курсанти в бели парадни униформи

Флотска сватба се превърна в атракция във Варна.

Старши лейтенант инж. Тихомир Александров и лейтенант инж. Диляна Димитрова от Военноморските сили си казаха "Да" в катедралния храм-паметник "Успение Богородично" в морската столица, предаде "Булфото".

От днес двамата млади военни добавят още една клетва към офицерската - съпружеската.

Курсантската любов пламва още докато учат във Висшето военноморско училище "Никола Йонков Вапцаров". Булката е и наследствен морски офицер - баща й е бивш морски капитан от военния флот.

След като се венчаха пред олтара, на излизане от храма младите офицери бяха посрещнати от курсантски шпалир.

Техни приятели от Военноморските сили застанаха мирно в бяло парадно облекло и вдигнаха сабите за почест, докато младоженците слизаха по стълбите на църквата.

Сватбата на матросите събра погледите и радостните усмивки не само на сватбарите, но и на случайни, любопитни минувачи, които се любуваха на красивата булка и съпруга й, облечен също в бяла парадна униформа на флота.

По изключение лейтенант Димитрова не беше в униформа, а в ефирна булчинска рокля.

Младата двойка от ВМС изтанцува първия сватбен танц на открито пред катедралата заедно с кумовете. Акомпанираше на живо флотски военен оркестър.

Горчиво и много щастие на младото семейство Александрови!

