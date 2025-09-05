Военноморска сватба се превърна в атракция във Варна (снимки)
Старши лейтенант инж. Тихомир Александров и лейтенант инж. Диляна Димитрова си казаха "да" под шпалир на курсанти в бели парадни униформи
Флотска сватба се превърна в атракция във Варна.
Старши лейтенант инж. Тихомир Александров и лейтенант инж. Диляна Димитрова от Военноморските сили си казаха "Да" в катедралния храм-паметник "Успение Богородично" в морската столица, предаде "Булфото".
От днес двамата млади военни добавят още една клетва към офицерската - съпружеската.
Още снимки ВИЖТЕ ТУК>>
Курсантската любов пламва още докато учат във Висшето военноморско училище "Никола Йонков Вапцаров". Булката е и наследствен морски офицер - баща й е бивш морски капитан от военния флот.
След като се венчаха пред олтара, на излизане от храма младите офицери бяха посрещнати от курсантски шпалир.
Техни приятели от Военноморските сили застанаха мирно в бяло парадно облекло и вдигнаха сабите за почест, докато младоженците слизаха по стълбите на църквата.
Сватбата на матросите събра погледите и радостните усмивки не само на сватбарите, но и на случайни, любопитни минувачи, които се любуваха на красивата булка и съпруга й, облечен също в бяла парадна униформа на флота.
По изключение лейтенант Димитрова не беше в униформа, а в ефирна булчинска рокля.
Младата двойка от ВМС изтанцува първия сватбен танц на открито пред катедралата заедно с кумовете. Акомпанираше на живо флотски военен оркестър.
Горчиво и много щастие на младото семейство Александрови!