Моменти от отбраната на прохода бяха пресъздадени пред дошлите да се преклонят пред саможертвата на бранителите на Шипка

С военни почести и поднасяне на венци и цветя пред Паметника на свободата на Старопланинския връх Свети Никола беше отбелязана 148-та годишнина от Шипченската епопея.

Величавите моменти от отбраната на прохода бяха пресъздадени пред дошлите да се преклонят пред саможертвата на бранителите на Шипка, съобщи БНР.

Хора от различни краища на страната, семейства с деца, туристи от пешеходните походи, сред тях и група деца от Петрич, които за поредна година идват да почетат годишнината, се събраха в подножието на Паметника на свободата.

Направи впечатление, че хората, изкачили се до върха, бяха по-малко от други години, когато пространството около монумента на връх Свети Никола се изпълваше с дошли за честването.

Председателят на НС Наталия Киселова прие военния строй и приветства дошлите на честването като в словото си се спря на героичните моменти от времето на Руско-турската освободителна война.

"И днес, когато се изкачваме на този връх, ние не просто гледаме отвисоко на България - на север и на юг.

Ние се покланяме - прекланяме се пред героизма, пред подвига и пред духа на един народ, който възкръсна от паметта.

Вечна слава на героите, оставили костите си по тези склонове, подчерта Киселова.

Официални гости на тържествата бяха депутати, областни управители, висши военни.

