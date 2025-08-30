С военни почести и поднасяне на венци и цветя пред Паметника на свободата на Старопланинския връх Свети Никола беше отбелязана 148-та годишнина от Шипченската епопея.

Величавите моменти от отбраната на прохода бяха пресъздадени пред дошлите да се преклонят пред саможертвата на бранителите на Шипка, съобщи БНР.

Хора от различни краища на страната, семейства с деца, туристи от пешеходните походи, сред тях и група деца от Петрич, които за поредна година идват да почетат годишнината, се събраха в подножието на Паметника на свободата.

Снимка: БТА

Направи впечатление, че хората, изкачили се до върха, бяха по-малко от други години, когато пространството около монумента на връх Свети Никола се изпълваше с дошли за честването.

Снимка: БТА

Председателят на НС Наталия Киселова прие военния строй и приветства дошлите на честването като в словото си се спря на героичните моменти от времето на Руско-турската освободителна война.

Снимка: БТА

"И днес, когато се изкачваме на този връх, ние не просто гледаме отвисоко на България - на север и на юг.

Снимка: БТА

Ние се покланяме - прекланяме се пред героизма, пред подвига и пред духа на един народ, който възкръсна от паметта.

Снимка: БТА

Вечна слава на героите, оставили костите си по тези склонове, подчерта Киселова.

Снимка: БТА

Официални гости на тържествата бяха депутати, областни управители, висши военни.

