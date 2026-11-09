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Личен състав и военна техника от формированията на Сухопътните войски ще се придвижват от 9 до 14 ноември по републиканската пътна и железопътна инфраструктура.

Придвижването е след участие на формированията в тактическото учение "Пирински страж 26" на учебен полигон "Корен", съобщиха от пресцентъра на Министерството на отбраната.

Автоколоните ще бъдат съпровождани от екипи на "Военна полиция".

Учебният полигон "Корен" е предназначен за тактически учения, учения с бойни стрелби, занятия по специална подготовка, с формирования, части и съединения от Сухопътните войски, Военновъздушните сили, Военноморските сили - разделно и съвместно, се посочва в информация на сайта на Областна администрация - Хасково, добавя БТА.

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На територията на полигона са се състояли редица национални и международни учения.

Предислоциране на личен състав и военна техника от военни формирования от състава на Сухопътните войски имаше и в края на юни.

Тогава придвижването беше за участие в полева подготовка от пунктовете за постоянна дислокация до учебния полигон "Корен" и обратно.

През септември през страната преминаха и личен състав и военна техника от въоръжените сили на Турция, които бяха транспортирани към Румъния за участие в учение.

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