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Патрулен самолет Боинг P-8A "Посейдон" (Boeing P-8A Poseidon) на Военноморските сили на САЩ кацна във Варна след полет от авиобаза "Сигонела" в Сицилия и проведе разузнавателна мисия над западната част на Черно море, съобщава специализираният сайт за проследяване на военна авиация Itamilradar.

Черно море под прицел

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Продължителната активност на машината на сравнително ниска височина сочи по-скоро към операция за морско патрулиране и наблюдение, отколкото към мисия за радиоелектронно разузнаване, въпреки че конкретната задача не може да бъде категорично потвърдена единствено от полетните данни.

Появата на американския самолет съвпада със засиленото безпокойство от атаките срещу търговското корабоплаване в Черно море, включително инцидентите, регистрирани в български и румънски морски води през последните дни.

Данните от радарите показват, че P-8A е действал над акваторията източно от Варна, извършвайки маневри и заходи на височина под 9000 фута (около 2700 метра).

Това е показателен полетен профил, тъй като моделът "Посейдон" е специално проектиран за морски патрул, противолодъчна борба, както и за откриване и проследяване на надводни плавателни съдове.

Снимка: БТА

Разполагането на американската бойна машина се случва на фона на сериозно напрежение в региона. В началото на октомври два търговски кораба бяха атакувани от въздушни и морски дронове в изключителната икономическа зона на България, като единият плавателен съд потъна за минути.

Снимка: BulFoto

Впоследствие бяха докладвани нови удари в близост до бреговете на България и в териториалните води на Румъния, което породи опасения за уязвимостта на търговските маршрути по югоизточния фланг на НАТО.

Снимка: BulFoto

В подобна рискова среда патрулният самолет P-8A може да съдейства за изграждането на цялостна картина на морския трафик чрез съчетаване на мощно радарно наблюдение, оптикоелектронни сензори и специализирани системи за засичане на подозрителни движения.

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От Itamilradar отбелязват, че от месеци насам американски самолет от този тип не е оперирал над Черно море, което прави кацането му във Варна и днешната му мисия изключително показателни за нарастващия фокус върху сигурността в региона.

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