Качествата на водата от първите сондажи, взети от село Ясен, са нормални и могат да бъдат използвани в резервоара на плевенчани. Взети са проби и от втори сондаж, следващата седмица се очакват резултати и оттам. 

Водната криза

Количеството, което дава, е около 10 литра в секунда - или 800/850 кубика за денонощие. Това съобщи управителят на ВиК - Плевен инж. Климент Тодоров на брифинг пред медиите и уточни, че се работи по това да бъдат монтирани хидрофори във всички учебни заведения.

"Миналата седмица приключи почистването на довеждащия канал. В момента служители на общината участват в почистването на района около него. Започнаха и монтиранията на хидрофорни системи в детските заведения, като първото е в детска градина "Калина", после в "Пролет" и ще продължим спрямо състоянието на останалите. Приключи и първият сондаж, той е предаден на ВиК, за да се установи количеството и качеството на водата, ще продължим със сондаж в село Брестовец", каза кметът на Плевен, д-р Христов, цитиран от bTV.

Снимка: Булфото

Кметицата на община Долна Митрополия Поля Цоновска увери, че учебната година ще започне с нормален режим на учебен процес след като градът е получил вода от Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси".

Освободиха областния управител на Плевен
Водата, подавана от водопроводната мрежа на град Плевен, отговаря на изискванията на Наредба 9 за качество и може да се ползва за питейно-битови цели. Това показват резултатите от направените анализи съм днешна дата, съобщиха на официалния си сайт от "Водоснабдяване и канализация" ЕООД (ВиК)- Плевен.

От дружеството добавят, че във връзка с въведеното режимно водоподаване, акредитираната лаборатория на ВиК- Плевен извършва учестен мониторинг на водата от водопроводната мрежа по програма, разработена и съгласувана с Регионалната здравна инспекция (РЗИ) -Плевен. Ежеседмично се вземат проби от всички райони на града и утвърдени от Регионалната здравна инспекция мониторингови пунктове.

Пробите се анализират по основни физикохимични характеристики, органолептични показатели и микробиология.

Снимка: Булфото

Резултатите от изпитванията на пробите излизат след 48 часа- технологично време за провеждане на микробиологичните анализи.

Последните проби са взети на 9 септември. В публикуваните данни водата от деветте посочени пункта е в норма по всички 13 изследвани показатели. Тя е без привкус, без мирис и с приемлива мътност.

ВиК-Плевен ще продължи да извършва учестен мониторинг на питейната вода и ще публикува резултатите на сайта си, допълват от дружеството.

Снимка: Булфото

Със заповед на заместник областния управител Павлин Фильовски бедственото положение в Плевенско беше удължено до 1 октомври включително. То е в сила за следните населени места: в община Плевен за град Плевен, селата Николаево, Ралево, Ласкар, Бохот, Брестовец, Тодорово, Къшин, Буковлък, Опанец и Ясен; за община Долна Митрополия - в градовете Долна Митрополия и Тръстеник и за селата Биволаре и Победа, добавя БТА.

Снимка: Булфото

Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов каза по време на заседание на Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление в парламента, че всички институции за решаване на водната криза в Плевен работят в синхрон и мерките, поне краткосрочните, ще дадат резултат в рамките на седмица или десет дни.

Снимка: Булфото

