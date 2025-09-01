Водната криза в град Брезник се задълбочава. От РЗИ-Перник предупреждават, че след извършен мониторинг е установено влошено качество на водата и освен манган, във водата, която достига до чешмите на хората, е открит опасния арсен и бактерията клостридиум перфрингенс.

Водната криза

РЗИ-Перник въвежда ограничение водата, подавана във водопроводната мрежа на територията на Брезник от язовир "Красава", да не се използва за питейни цели, приготвяне на храна, къпане, миене на съдове, миене на ръце или други хигиенни дейности. Единствено за почистване на санитарни възли (тоалетни).

На управителите на "ВиК" ООД - Перник е връчено предписание за предприемане на незабавни действия, съобщава БНТ.

В Плевен започват проучвания за монтаж на хидрофорни системи в училищата заради безводието

В Плевен започват проучвания за монтаж на хидрофорни системи в училищата заради безводието. Финансирането се очаква да бъде отпуснато от Министерството на регионалното развитие и благоустройство (МРРБ).

За да се справят с безводието, на учебните и социалните заведения се препоръчват поставяне на хидрофорни системи. Това стана ясно след проведената среща с училищните директори, в присъствието на областния управител Николай Абрашев и заместник-кметовете Елина Димитрова и Калоян Къдрийски.

"Чакаме финалните резултати от МРРБ с точни указания, за да изчистим всички тези малки детайли", заяви пред БНР областният управител Николай Абрашев

Заместник-кметът Елина Димитрова посочи: "Търсим алтернативни решения. Ще ги намерим, защото ние видяхме, че директорите на всички институции и социални услуги подхождат с разбиране и с желание заедно да се справим с това предизвикателство. Вярвам в това".

В най-големите училища - МГ и "Иван Вазов" очакват до 20 септември да имат хидрофорни системи. 

