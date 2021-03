2287 снимка: iStock

"Ценим водата" е мотото на тазгодишния Световен ден на водата, под егидата на ООН

➢ "Софийска вода", част от Веолия, и Центърът по компетентност "Clean and Circle" организират среща-дискусия, посветена на научните решения за опазване на водата

➢ Детският научен център "Музейко" ще разкаже на най-малките за кръговрата на водата и нейното значение

На влялата се в язовир "Искър" вода са ѝ необходими поне 2-3 години, за да премине от язовира и да продължи към пречиствателните станции за питейна вода, преди да стигне до чешмите на софиянци. Този и още много други интересни факти и иновативни решения за опазване на водата ще бъдат разкрити на научна дискусия, която "Софийска вода", част от Веолия, съвместно с Центъра по компетентност "Clean&Circle" организират по повод Световния ден на водата - 22 март.

Учени от водещи университети в страната и практици от ВиК оператора ще представят различни научни предизвикателства и модерни практически решения за съхраняването на жизненоважния ресурс. Дискусията на тема "Пет научни решения за водата" ще се проведе онлайн, на 23 март 2021 г. от 15 ч., и ще бъде отворена за всички. Изследователи от Софийския университет ще представят резултати от работата си върху иновативни технологии за чиста вода, а от УАСГ ще обобщят практическите ползи от въвеждане на кръгови решения във ВиК системите, в резултат на проведен мащабен анализ. "Софийска вода", част от Веолия, ще сподели подробности за две модерни технологии, които внедрява през последната година в процесите на пречистване на питейните и отпадъчните води.

На самия празник - 22 март, от 17.30 ч., младите изследователи ще могат на живо, от Facebook страницата на детския научен център "Музейко", да научат за пътя на водата, както и интересни факти за нея - като например как се е появила на земята, колко вода е нужна на хората, колко течност могат да изпият камилите наведнъж и др.

"Софийска вода", част от Веолия, осъзнава своята отговорна роля да пази всяка капка вода, да работи за оползотворяването на природните ресурси и да бъде истински защитник и приятел на околната среда. Затова организираме и подкрепяме различни инициативи, с които да помогнем на децата да ценят водата, а с науката да открием онези работещи решения, които ще позволят да съхраним водата чиста и за бъдещите поколения. Този мост, който правим между бизнеса - науката - младото поколение е единствено с цел да обединим повече хора в името на опазването на водата", коментира Васил Тренев, изпълнителен директор на "Софийска вода", част от Веолия.

Тази година ООН отбелязва Световния ден на водата под мотото "Да ценим водата"/"Valuing water", напомняйки, че все още над 2,2 млрд. души, близо 29% от населението на Земята, нямат достъп до безопасна питейна вода. По данни на последния доклад на организацията за водата*, от 2015 година само с 4% се е увеличила ефективната употреба на водата. Световният ден на водата се отбелязва от Обединените нации от 1992 г. насам, а целта е да се насочи вниманието към ценността на водния ресурс и нуждата от опазването му.

* UN-Water SDG 6 Summary Progress Update 2021 : SDG 6 — water and sanitation for all

https://www.unwater.org/publications/summary-progress-update-2021-sdg-6-water-and-sanitation-for-all/

* съдържание на Софийска вода