Гръцкият собственик и оператор на кораба потвърди, че е бил ударен рано тази сутрин

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Министерството на отбраната разпространи видео от момента на спасяването на всички 19 моряци от газовоза GAS HUSKY, който потъна край българския бряг - на около 50 мили източно от Бяла. Гръцката компания, която е собственик на кораба, потвърди, че плавателният съд е бил ударен.

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От фирмата "Стелт Маритайм" (Stealth Maritime Corporation), оператор на кораба GAS HUSKY, излязоха с изявление, в което изразяват дълбока благодарност към българските Военновъздушни сили и към всички компетентни власти, които участваха в операцията по издирване и спасяване на екипажа, съобщи гръцкото издание "Нафтемборики".

В съобщението на компанията, собственост на гръцкия корабопритежател Харис Вафиас, се потвърждава, че корабът е бил ударен рано сутринта на 17 ноември в Черно море, в изключителната икономическа зона на България.

Не се уточнява характерът на удара, нанесен срещу съда. Операторът на кораба уточнява също, че той е бил натоварен с втечнен природен газ в египетското пристанище Александрия, а е трябвало да бъде разтоварен в Мидия, Румъния.

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Областният управител на Варна Марио Смърков съобщи, че корабът е бил пълен с 3403 тона газ, но бе категоричен, че в района не е установено замърсяване.

Всички 19 души от екипажа, граждани на Филипините, бяха спасени и откарани с хеликоптер в авиобаза "Чайка" край Варна.

Моряците са в добро здравословно състояние, каза по-рано пред журналисти Смърков. Двама от тях ще бъдат настанени в Многопрофилната болница за активно лечение "Св. Анна", след като всички са прегледани от спешни медици. По думите му вече е осигурено място, на което екипажът да бъде настанен. Осъществена е връзка и с корабособственика, уточни областният управител.

Моряците бяха спасени с участието на военната авиация. Самолет Су-25 извърши въздушно разузнаване над зоната, в която се намираше корабът, при което бе открит спасителен плот с бедстващия екипаж. Веднага бе задействана процедурата по спасяване, като към мястото бе насочен хеликоптер "Кугар". Хората бяха изтеглени на борда и транспортирани успешно до военноморската база, където машината кацна в 13.10 ч.

Подробности за спасителната операция разкри пилотът на военния хеликоптер "Кугар" Марин Тасков. По думите му 19-те моряци са прекарали нощта в спасителен плот в открито море, преди да бъдат открити от българските военни. След подадения сигнал за бедствие самолет Су-25 излетял от Балчик в 10:25 часа и извършил въздушно разузнаване в района. Екипажът му установил местоположението на спасителния плот, след което към бедстващите моряци бил насочен хеликоптер "Кугар". Според пилота спасителната машина достигнала до мястото за около 30 минути. Въпреки силния вятър, достигащ 15 метра в секунда, спасителите успели да изтеглят всичките 19 души един по един със специален спасителен кош.

Снимка: Bulphoto

Хеликоптерът кацна в авиобаза "Чайка" край Варна в 13:10 часа, а пет минути по-късно операцията официално приключи.

Снимка: МО

GAS HUSKY е вторият кораб с гръцка собственост или под гръцко управление, който потъва край българските брегове през последните 20 дни, припомня "Нафтемборики". Изданието уточнява, че корабът е собственост на компанията Octopus Gas Inc.

На 28 октомври плаващият под либерийски флаг контейнеровоз Contship Jet, собственост на гръцка компания, беше ударен с морски дронове в българската изключителна икономическа зона в Черно море и потъна. Екипажът, състоящ се от 18 моряци, също беше спасен и откаран във Варна от кораб на Българските военноморски сили.

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