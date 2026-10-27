Отпада изискването за проверка на канал за коли, регистрирани у нас преди повече от 10 години, поясниха от МВР

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Нови правила за регистрацията на автомобил влизат в сила от днес, 27 октомври. Промените в наредбата на МВР, с която се регламентира редът за регистриране и отчет на пътните превозни средства, са обнародвани в броя на Държавен вестник от 23 октомври т.г., съобщиха от ведомството.

Правилата действат от 27 октомври, а от сектор "Пътна полиция" предоставят информация за някои нови правила, свързани с най-често използваните административни услуги.

Проверка на ППС на канал вече се извършва при промяна на неговата регистрация в друга област и при промяна на неговата собственост след не повече от 10 години от датата на първа регистрация.

Отпада изискването за проверка на канал за превозните средства с регистрация в България повече от 10 години, при промяна на вида на горивото и на еко категорията в свидетелството за регистрация на МПС и за издаване на дубликат при изгубена част I или част II на СРМПС.

Транзитни табели с регистрационен номер се издават за едно и също превозно средство не повече от три пъти.

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При промяна на двигател вече не се изисква представяне на документ за собственост. Новото изискване е номерът на двигателя да се вписва при проверка на канал. Ако смененият двигател е с различен код/тип, се изисква специализирано лабораторно изследване и удостоверение за промяна на конструкцията.

Когато ППС е придобито от две или повече лица по наследство - регистрация може да се извърши по искане от един наследник без писмено пълномощно, като в СРМПС се вписват всички останали съсобственици.

В този случай прекратяване на регистрация може да се извърши от един наследник, но само при разкомплектоване, тотална щета, конфискация/отнемане на превозното средство, унищожаване при пожар или природно бедствие.

В другите случаи заявлението се подава от всички наследници или от единия от тях с пълномощно от останалите, поясняват от "Пътна полиция".

Регистрация на пътно превозно средство на починал преди 07.09.2025 г. собственик, чиито наследници не са заявили промяната, се прекратява служебно в Националния регистър на ППС и техните собственици след шест месеца от 27.10.2026 г. - датата на влизане в сила на Наредба I-45/2000 г., допълват от пресцентъра на МВР.

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.