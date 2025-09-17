На специална церемония в присъствието на президента Румен Радев беше издигнато и знамето на столицата

15333 Снимка: БТА

Изтъкнати общественици и спортисти бяха удостоени със звание "Почетен гражданин на София" и с "Почетен знак на София" на празнична сесия на Столичния общински съвет по повод празника на града - 17 септември, предава БТА.

кметът на столицата Васил Терзиев Снимка: BulFoto

Тази година със званието "Почетен гражданин на София" бяха удостоени Стефан Мавродиев, български театрален и киноактьор, театрален режисьор, поет; Виктор Лилов - най-добрият български олимпиец по науки за 2024 година; Таня Богомилова - олимпийски шампион по плуване от игрите в Сеул през 1988 г.; Алберт Попов - състезател по ски алпийски дисциплини и победител в слалома от Световната купа по ски алпийски дисциплини в Мадона ди Кампильо, Италия; арх. Станислав Константинов, поетът Найден Вълчев, актьорът Руси Чанев, Иван Ничев - режисьор, сценарист, оператор; проф. дтн инж. Цоло Вутов - индустриалец, учен и благодетел.

председателят на Столичния общински съвет Цветомир Петров, Таня Богомилова и кметът на София Васил Терзиев Снимка: БТА

председателят на Столичния общински съвет Цветомир Петров, актьорът Руси Чанев и кметът на София Васил Терзиев Снимка: БТА

С "Почетен знак на Столична община" бяха удостоени Дружеството на кардиолозите в България; Мария Ландова — художник, преподавател и културен деятел; Мария Атанасова - педагог, режисьор, общественик и основател на група "Жестим" и театър "Мим-Арт"; младите спортисти Никола Цолов, Иван Иванов и Александър Василев, които прославят страната ни на световната спортна сцена.

председателят на Столичния общински съвет Цветомир Петров, художникът, преподавател и културен деятел Мария Ландова и кметът на София Васил Терзиев Снимка: BulFoto

председателят на Столичния общински съвет Цветомир Петров, Стефан Мавродиев и кметът на София Васил Терзиев Снимка: БТА

председателят на Столичния общински съвет Цветомир Петров, Никола Цолов и кметът на София Васил Терзиев Снимка: БТА

Всички снимки ВИЖТЕ ТУК>>>

Малко след това на тържествена церемония беше издигнато и знамето на София, предава БТА.

Снимка: БТА

Преди издигането на знамето президентът Румен Радев прие и поздрави гвардейците от почетния караул.

Снимка: БТА

На церемонията присъстваха и вицепрезидентът Илияна Йотова, патриарх Даниил, кметът на София Васил Терзиев, генералният директор на БТА Кирил Вълчев, областният управител на София Стефан Арсов, председателят на Столичния общински съвет Цветомир Петров, общински съветници, представители на дипломатически мисии, гости.

Снимка: БТА

Тържествен водосвет отслужи Негово светейшество патриарх Даниил.

Снимка: БТА

Радвам се, че сме заедно пред храма "Света София", дал името си на столицата ни и запазил се през вековете, каза столичният кмет Васил Терзиев в поздравлението си към присъстващите на тържествената церемония.

Снимка: БТА

София е преживяла много, имала е различни имена, различни лица, но винаги е била град, в който се срещат хора от различни култури, религии и съдби, оставили частици от себе си, за да изградят това, което наричаме наш дом. София е дом, който ни обединява и прави нас част от историята си. Днес ние сме преди всичко граждани на София, споделяли една и съща отговорност - да пазим и развиваме града. Принадлежността към София не се измерва със звания или позиции, а с отговорността да работим за нейното бъдеще, каза още Терзиев.

Снимка: БТА

Бъдещето на София зависи от вярата, че трудностите могат да бъдат преодолени, когато сме заедно, надеждата, че утре ще сме по-добри, любовта към семействата ни, към съседите, приятелите. Различията не ни разделят, а ни правят по-силни, когато се срещат с уважение, допълни кметът Терзиев.

Снимка: БТА

Днес нека почувстваме този момент като символ на общото ни обещание да оставим на децата си град, в който има единство, уважение и грижа един към друг, каза още той.

