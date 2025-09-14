С тържествена церемония бе открита новата академична 2025/2026 година във Висшето училище по телекомуникации и пощи и бяха раздадени дипломите на Випуск 2025. 309 са първокурсниците, които прекрачиха прага на най-старото специализирано висше училище в страната, а 100 бакалаври и 80 магистри завършиха своята степен на висше образование. На празника присъстваха заместник министър-председателят и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов, зам.-министърът на иновациите и растежа Мартин Дановски, зам.-министърът на образованието и науката акад. Николай Витанов, председателят на парламентарната комисия по образование и наука проф. Андрей Чорбанов, председателят на комисията по транспорт и съобщения Кирил Добрев, Кристиан Вигенин - член на Европейския парламент, секретарят по култура, образование и туризъм на президента Илин Димитров, Петър Мутафчиев - член на Комисията за регулиране на съобщенията, д-р Линда Гирдаускийне - член на борда на европейската асоциация на професионалните висши училища EURASHE, академичното ръководство на университета, преподаватели, ректори, представители на съсловни организации, бизнес партньори, родители и гости.

Ректорът на Висшето училище проф. д-р Миглена Темелкова се обърна към първокурсниците, които за първи път прекрачват прага на университета и към всички преподаватели и служители: "Преди шест-седем години започнахме нова политика. Създадохме специалности, които нямат аналог в нито един друг български университет, нито в балканското образователно пространство. Скъпи първокурсници, попивайте от Вашите преподаватели всички знания, които можете да получите. Вземайте от менторите си от бизнеса практически умения. Бъдещето на държавата ни и на икономиката в следващите 50 години ще бъде във Вашите ръце!

Проф. Темелкова поздрави и всички дипломанти: "Уважаеми дами и господа дипломирани инженери и мениджъри, Вие днес напускате Висшето училище по телекомуникации и пощи като победители с диплома в ръка. Диплома, която Ви осигурява успешна професионална реализация. Диплома, в която срещу всяка Ваша оценка стои Вашият труд, Вашите усилия, придобити знания, умения и компетенции. Уверена съм, че диплома, зад която стои труда на толкова много преподаватели и на толкова ментори от бизнеса, има своята тежест и със сигурност ще Ви донесе успешна професионална реализация и развитие. Убедена съм, че всички Вие ще носите в сърцата нашия и Вашия университет! На добър час!"

Снимка: ВУТП

Г-н Караджов връчи дипломите на тримата отличници от Випуск 2025 - Симона Мирчева - бакалавър специалност "Телекомуникационни технологии", Борис Белев - професионален бакалавър специалност "Софтуерно проектиране" и Ивелин Стойков - магистър специалност "Мобилни комуникации и интернет". Гроздан Караджов получи Почетния знак на ректора от проф. Темелкова и отправи своето приветствие: "144-годишната история на Висшето училище по телекомуникации и пощи е история на напредък и още по-важното е, че бъдещето на това учебно заведение е историята, която тепърва ще пишете Вие - младите хора в тази зала. Скъпи първокурсници, днес влизате в аудиториите с мечти, а утре ще излезете от тях като инженери, експерти, професионалисти. Вие ще градите утрешна България!"

Дипломантката Симона Мирчева поздрави първокурсниците от името на всички абсолвенти: "Тук, във Висшето училище по телекомуникации и пощи, ние не просто учихме, ние израствахме. Тук открихме приятели, изградихме ценности, научихме се да вярваме в силите си и да мечтаем смело. Нека този ден бъде знак, че най-доброто предстои!"

Зам.-министърът на иновациите и растежа Мартин Дановски връчи дипломите на отличниците магистри в специалност "Дигитално лидерство". "Образованието, стремежът към знание ни дава онази убеденост, че това е най-правилната инвестиция в бъдещето", каза г-н Дановски.

Снимка: ВУТП

"За мен е голяма чест да присъствам в най-важния ден в календара на едно висше училище. Вашата институция има много дълги традиции. Пожелавам Ви да бъдете дръзки, последователни и отговорни", каза в приветствието си акад. Витанов. Той връчи дипломите на отличниците в специалност бакалавър "Компютърни технологии".

Множество представители на бизнеса уважиха церемонията по откриването на новата академична година във ВУТП и тържественото връчване на дипломите на Випуск 2025. Награди на отличниците дипломанти и грамоти за първокурсниците с най-висок бал връчиха Миглена Узунова - Цекова, старши директор "Човешки ресурси" и член на лидерския екип на А1, Ли Дземин - генерален мениджър на Хуауей Технолоджис България, Вихрен Славчев - изпълнителен директор на Мнемоника АД, Константин Азов - член на Съвета на директорите на Метрополитен ЕАД, генералните директори на Българската телеграфна агенция и Българското национално радио Кирил Вълчев и Милен Митев, журналистът от БТВ Медия Груп Мария Цънцарова, заместник изпълнителният директор на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България Боян Николаев и Мария Минчева - заместник-председател и член на Управителния съвет на Българска стопанска камара.

Снимка: ВУТП

