Общественият защитник обмисля дали да не атакува КС забраната за технически преглед, ако собственикът на колата не си е платил глобите

336 Снимка: Булфото

На институцията на омбудсмана въобще не ѝ е мястото в домовата книга на служебните премиери, защото той е призван да защитава гражданите от нарушения на държавата и няма място като неин ръководител. Това заяви по БНТ новоизбраният обществен защитник Велислава Делчева.

Тя гарантира, че в институцията са политически независими, като направи коментара по повод избора на бившата шефка на КЗП Мария Филипова за нейна заместничка.

Филипова беше атакувана от опозицията, че е свързана с ДПС и ГЕРБ заради държавните постове, които е заемала досега. Поради това тя беше питана дали ще приеме поста служебен премиер, ако се стигне до процедурата, но зам.-омбудсманът не отговори в конкретика за нещо, което е хипотетично, като добави още, че от политика не разбира.

"Мария Филипова даде своите отговори по време на изслушванията и по-късно в парламентарната комисия. Позицията на омбудсмана е абсолютно независима, затова който и да е заместник, той не е политически обвързан по никакъв начин", каза Делчева.

"Аз ще съдя за нейните качества като заместник-омбудсман. Вече имаме разпределяне на задачите, предстоят ни приемни, пътувания по малките градове, свързани с еврото, вече имаме общи идеи за законодателни предложения. Не мога да съдя за хора, които все още не познавам".

Делчева е категорично против предложението на ПП-ДБ омбудсманът да може да сваля главния прокурор.

"Това не е консултирано с мен - не мисля, че позицията на омбудсмана трябва да бъде зацапана и за пореден път вкарана в политиката. Той не може да разследва и не трябва да го прави", категорична е обществената защитничка.

По повод работата си като обществен защитник заяви, че я подкрепя "един много сплотен колектив, който в последната година и половина, докато е нямало обществен защитник, си е вършил работата много добре" и няма нито една забавена жалба.

Срокът да се отговори на жалба на граждани е 3 месеца, поясни Велислава Делчева и даде примери за някои разрешени казуси: отменен фиш, пенсионер, който е чакал пенсията си повече от 7 месеца заради забавен ТЕЛК, сдружение, което е осъдило КЕВР и след намесата на омбудсмана е успяло да си вземе съдебните разноски.

"Други процедури изискват повече време - тези, които засягат законодателни инициативи", каза Делчева.

Приоритет за нея ще са измененията в Закона за движение по пътищата - обмисля дали да не атакува пред Конституционния съд промяната, че автомобилите няма да могат да минат през технически преглед, ако шофьорите не са платили всички глоби.

"Ако имате глоба, би трябвало да ви откажат технически преглед, което не е много редно, защото това са две различни неща. Налагането на глоба е административно наказание и не би трябвало да се свързва с техническия преглед".

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.