Единият медицински вертолет е пристигнал от Сливен, а другият - от столицата, транспортирани са 52-годишна жена и мъж на 59 г.

1097 Снимка: Официална фейсбук страница/Център за медицинска помощ по въздуха

Двама пациенти са транспортирани с въздушна линейка от Смолян до София. Това съобщиха от Центъра за спешна медицинска помощ по въздуха (ЦСМПВ). Дежурните екипи на центъра са осъществили две последователни мисии.

В Координационната централа на ЦСМПВ са получени два сигнала с искане за въздушен транспорт - за 52-годишна жена след мозъчно-съдов инцидент и за 59-годишен мъж след сърдечно-съдов инцидент.

Първоначално пациентите са били настанени в МБАЛ д-р „Братан Шукеров“ - Смолян в тежко състояние, но след преценка на медицинските специалисти, са подадени сигнали за необходимостта от преместването им в лечебно заведение с по-високо ниво на компетентност, предаде БТА.

Първият хеликоптер е излетял от регионалната база в София, а вторият от регионалната база в Сливен.

Те са извършили полетите до Смолян и са транспортирали пациентите до площадката на УМБАЛ "Света Екатерина" и площадката на УМБАЛ "Лозенец" в столицата, информираха от ЦСМПВ.

С екипи на ЦСМП-София пациентите са транспортирани до УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов" и Аджибадем Сити Клиник-Сърдечно съдов център.

На 3 септември тежко ранено в катастрофа край симеоновградското село Константиново 14-годишно момче беше транспортирано с медицински хеликоптер в "Пирогов". С въздушна линейка на 25 август в "Пирогов" беше докаран от бургаската болница и 4-годишният Мартин, ударен от АТВ-то в Слънчев бряг, което погуби майка му Христина.

От края на този месец въздушните линейки ще оказват спешна медицинска помощ и през нощта.

