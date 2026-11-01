Мерките важат от 08:00 ч. до приключване на транспортирането на изборните материали от секционните и районните избирателни комисии

1173 Снимка: БТА

Чуйте статията:

Във връзка с провеждането на втория тур на изборите за президент и вицепрезидент днес се въвеждат временни ограничения за престой и паркиране в района на зала "Арена 8888", съобщиха от Столичната община.

От 08:00 ч. до приключване на транспортирането на изборните материали от секционните и районните избирателни комисии се забраняват престоят и паркирането на пътни превозни средства по двете платна на алеята, свързваща ул. "Атанас Узунов" с ул. "Манастирска" – от северната и източната страна на зала "Арена Асикс", както и на прилежащите паркинги на залата.

От 20:00 ч. до приключване на транспортирането на изборните материали се забраняват престоят и паркирането на пътни превозни средства по двете платна на алеята, свързваща ул. "Атанас Узунов" с ул. "Манастирска" – от северната и източната страна на зала "Арена Асикс", както и по двете платна на бул. "Асен Йорданов" в участъка от пл. "Площад на авиацията" до бул. "Шипченски проход".

Ограниченията не се отнасят за автомобилите, превозващи членове на секционните и районните избирателни комисии.

Възможно е още поетапно да бъде ограничавано движението на моторни превозни средства по двете платна на бул. "Цар Освободител" в участъка от пл. "Атанас Буров" до ул. "Г. С. Раковски". Ограничението ще се въвежда само при необходимост и по преценка на отдел "Пътна полиция" при СДВР от 19:00 ч. на 1 ноември до приключване на транспортирането и предаването на изборните книжа и материали от районните избирателни комисии.

Денят в няколко минути Получавайте най-важното ДИРектно в пощата си.

От 07:00 ч. на 27 октомври до приключване на изборния ден на 1 ноември 2026 г. се осигуряват три паркоместа в зоната в режим на платено почасово паркиране на ул. "Алабин" № 54. От 07:00 часа на 26 октомври 2026 г. до приключване на изборния ден на 1 ноември 2026 г. се осигуряват 13 паркоместа за нужните на изборния ден, на бившия служебен паркинг на район "Лозенец" на бул."Васил Левски" № 2 – 10 паркоместа, както и на бул. "Фритьоф Нансен", в участъка между ул. "Петър Берон" и бул. "Васил Левски" – три паркоместа.

Временна организация на движението в София беше въведена и на 25 октомври заради провеждането на изборите за президент и вицепрезидент.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.