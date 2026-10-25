Забранява се престоят и паркирането на пътни превозни средства на редица места

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Въвежда се временна организация на движението в София заради провеждането на изборите за президент и вицепрезидент, съобщиха от Столичната община.

От 08:00 ч. до приключване на транспортирането на изборни материали от секционните и районните избирателни комисии се забранява престоят и паркирането на пътни превозни средства, с изключение автомобилите, превозващи членове на тези комисии, по двете платна на алеята свързваща ул. "Атанас Узунов" с ул."Манастирска" (северната и източната страна на зала "Арена 8888 София"), както и на прилежащите паркинги на залата.

От 19:00 ч. до приключване на транспортирането и предаването на изборните книжа и материали от районните избирателни комисии поетапно се ограничава движението на превозни средства по двете платна на бул. "Цар Освободител" в участъка от пл. "Атанас Буров" до ул. "Г. С. Раковски" само при необходимост и по преценка на отдел "Пътна полиция" при СДВР.

От 20:00 ч. в до приключване на транспортирането на изборни материали от секционните и районните избирателни комисии се забранява престоят и паркирането на пътни превозни средства, с изключение автомобилите, превозващи членове на тези комисии, по двете платна на алеята свързваща ул. "Атанас Узунов" с ул. "Манастирска" (северната и източната страна на зала "Арена 8888 София"), се посочва още в съобщението.

От 20:00 ч. до приключване на транспортирането на изборни материали от секционните и районните избирателни комисии се забранява престоят и паркирането на пътни превозни средства, с изключение автомобилите, превозващи членове на тези комисии, по двете платна на бул. "Асен Йорданов", в участъка от пл. "Площад на авиацията" до бул. "Шипченски проход".

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