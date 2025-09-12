Ремонтират и аварийната лента на АМ "Тракия" в Софийска област, а на АМ "Струма" в Пернишко ще извършват дейности по отводняване

202 Снимка: БТА

Временно движението от 375 до 376 километър по път I-1 (Е-79) София - Кулата се осъществява реверсивно, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура".

Трафикът е в две ленти в посока Кулата и в една лента в посока София. От пътната агенция апелират водачите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост.

Като обходен маршрут може да се използва преминаване през ГКПП "Илинден" или през Гоце Делчев, където движението е значително по-малко.

През август заради ремонт на настилката беше ограничено движението в платното за София по 2,4-километров участък от главния път I-1 (E79) София - Кулата в Благоевград.

От днес до 9 ч. на 14 септември в платното за София между 32-и и 27-и км на АМ "Тракия" ще се ремонтира настилката в аварийната лента, съобщиха още от АПИ. При изпълнение на дейностите в 5-километровия участък трафикът ще се осъществява без ограничения в изпреварващата и активната лента на магистралата и ще е забранено навлизането в аварийната лента.

От 13 септември - събота, до 19 септември, между 6:30 ч. и 16 ч. ще се извършват дейности и по подобряване на отводняването в участъка от АМ "Струма" между 10-и и 37-и км, в област Перник. Поетапно ще се работи в аварийните ленти и в двете посоки на автомагистралата, като ще се почистват облицовани окопи и шахти, съобщават още от АПИ.

При изпълнение на дейностите временно ще се ограничава достъпът до аварийните ленти в отсечката от 10-и км до п. в. "Долна Диканя" /37-и км/, в която ще се разполага нужната техника. Трафикът в двете посоки ще преминава в активната и скоростната лента.

