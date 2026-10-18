Вселенският патриарх нарече свети Йоан Рилски велик светец на България и цялото православие, а патриарх Даниил призова различията между църквите да се преодоляват чрез диалог, а не чрез противопоставяне

2353 Снимка: БТА

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Вселенският патриарх Вартоломей и българският патриарх Даниил отправиха послания за мир, единство и преодоляване на разделенията в съвременния свят. Двамата духовни водачи подчертаха необходимостта от диалог и взаимно уважение, включително по въпросите, по които между православните църкви съществуват различия.

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"В днешно време светът има безусловна нужда от мир и единство", заяви Вселенският патриарх Вартоломей пред журналисти в София, преди тържествената архиерейска литургия в патриаршеската катедрала "Св. Александър Невски", в която двамата патриарси взеха молитвено участие.

Вартоломей отбеляза, че по време на неотдавнашните им срещи в Турция двамата са положили основите на искрено и братско приятелство.

"Днес двамата ще се помолим в този величествен храм за мир на целия свят", посочи Вселенският патриарх. По думите му молитвите ще бъдат отправени не само за прекратяване на конфликтите и страданията, но и за единството на църквите.

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От своя страна патриарх Даниил постави акцент върху необходимостта от диалог и преодоляване на противоречията в православния свят. Той призна, че между църквите съществуват различия, но подчерта, че те не бива да се превръщат в непреодолима пречка пред общуването.

Снимка: БТА

"В днешния свят на разделение съвместното празнуване с Вселенския патриарх Вартоломей, въпреки съществуващите някои различия, показва необходимостта да се стремим и да се учим да разговаряме, както и да търсим път към изглаждането на проблемите, вместо противопоставяне и разделение", заяви българският патриарх.

Той постави акцент върху значението на личните срещи и общата молитва като възможност за укрепване на отношенията между православните църкви и отбеляза, че посещението на Вартоломей в София е и знак за продължаване на диалога между Българската православна църква и Вселенската патриаршия, независимо от съществуващите разногласия по отделни църковни въпроси.

Снимка: БТА

Посещението на Вселенския патриарх Вартоломей е във връзка с големия празник - годишнината от 1080 години от успението и 1150 години от раждането на свети Йоан Рилски, припомни българският патриарх Даниил и допълни, че това е голям празник не само за Българската православна църква, но и въобще за цялата православна църква и за всички човеци, тъй като светиите стоят пред Божия престол и се застъпват за всички.

По думите му именно празникът и почитта към светиите събират вярващите заедно.

Българският патриарх припомни Христовите думи, че който приема праведник в името на праведник, ще получи праведнишка награда, което означава, че почитта към светиите привлича Божията благодат и удостоява хората с такава благодат, каквато Бог е дарувал на своите светии.

"Така, без много трудове, с едната почит, вярващите стават съпричастни на това, което светиите изживяват", каза патриарх Даниил.

Снимка: Bulphoto

По думите му "в днешния свят на разделение съвместното празнуване с Вселенския патриарх Вартоломей, въпреки съществуващите някои различия, показва необходимостта да се стремим и да се учим да разговаряме, както и да търсим път към изглаждането на проблемите, вместо противопоставяне и разделение".

Вселенският патриарх Вартоломей съобщи, че утре двамата с патриарх Даниил ще посетят Рилския манастир, където ще се поклонят пред мощите на свети Йоан Рилски. Манастирът, основан през X век и включен в Списъка на световното културно и природно наследство на ЮНЕСКО, е най-голямата православна света обител в България и едно от най-значимите духовни средища на Балканите.

Снимка: Bulphoto

Вартоломей определи свети Йоан Рилски като велик светец не само на Българската църква, но и на цялото православие. Той изрази сърдечна благодарност към българския народ за топлото посрещане и гостоприемството, което усеща при всяко свое посещение в страната.

Съвместното участие на двамата патриарси в честванията има особено значение на фона на напрежението и различията в православния свят през последните години. Сред най-чувствителните въпроси в отношенията между отделните поместни църкви остават църковната юрисдикция, автокефалията и отношенията между православните общности в Украйна.

В този контекст посланията на Вартоломей и Даниил открояват общото им разбиране, че съществуващите противоречия трябва да бъдат преодолявани чрез разговор, взаимно уважение и търсене на решения, а не чрез задълбочаване на разделението.

Посещението на Вселенския патриарх в България съчетава почитта към свети Йоан Рилски с послание за мир и църковно единство.

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