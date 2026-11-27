Красимир Узунов разказа и че бившият съпредседател на ПП Кирил Петков искал съдействие от него Коцев да стане кмет

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Варненският бизнесмен Красимир Узунов заяви в интервю пред БНР, че кметът на Варна Благомир Коцев го рекетира от година и половина. Според строителния предприемач в общината действа тригодишна система за блокиране на строителни проекти на инвеститори, докато те не потърсят начини за неформално плащане.

"Мога да ви кажа, че лично мен вече година и половина кметът на Варна Благомир Коцев ме рекетира. Казвам го от първо лице единствено число и доказвам", заяви в ефира на Националното радио Узунов, който е собственик на строителна фирма и носител на десетки професионални отличия, сред които награди за жилищни комплекси от 2019 и 2020 г. и тазгодишната статуетка "Строител на годината". Той подчерта, че е изградил три жилищни комплекса във Варна без кметски намеси.

Конфликтът касае имот от 4 декара на 5 минути от центъра и до Централната гара, образуван след изкупуването на няколко парцела, така че да граничи с четири улици. Узунов посочи, че внесения от него Подробен устройствен план (ПУП) трябва по закон да излезе за два месеца, но вместо това се бави вече година и половина. Проектът на два пъти е съгласуван от "Паметници на културата", но общината продължава да го връща, като последният път мотивът бил изискване планът да се обяви на съседите - въпреки че имотът е на четири улици и по закон няма подобно задължение.

Бизнесменът обясни, че натискът не става чрез директно искане на пари, а с административно мотаене и недомлъвки:

"Няма - "Узунов, дай 100 лв., ще ти мине ПУП-ът". От година и половина съм направен на салата. (...) Започнах да разпитвам придворните му архитекти. "Узунов, разбери се с кмета", казва един, а друг близък до кмета казва: "Узунов, много ти е висока сградата, много ти е онова, трябва туй и онуй да направиш, иначе няма да мине ПУП-ът". И се оказва, че това е система от три години, където на такива като мен инвеститори ПУП-овете им се връщат и затварят в чекмеджетата до момента, в който не започнеш да търсиш начини да даваш пари, за да ти мине ПУП-ът", посочи Узунов. Той добави, че във Варна има и други подобни случаи, но отказа да назове имена и призова темата да бъде разследвана.

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Бизнесменът разказа и как тогавашният лидер на "Продължаваме промяната" Кирил Петков го е потърсил за съдействие Благомир Коцев да стане кмет. По думите му във вила "Здравец" в село край Варна, собственост на председателя на Общинския съвет, се събрали Узунов, Лъчезар Братоев, Кирил Петков и други влиятелни бизнесмени. Коцев закъснял за срещата с час и половина, оставяйки "трима милионери" да го чакат, и се извинил с думите: "Аз винаги закъснявам".

По повод ареста на варненския кмет Красимир Узунов коментира: "Но всяка крушка си има опашка и вероятно Коцев не случайно е бил в ареста."

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