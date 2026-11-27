Варненски бизнесмен: От година и половина кметът Благомир Коцев ме рекетира
Красимир Узунов разказа и че бившият съпредседател на ПП Кирил Петков искал съдействие от него Коцев да стане кмет
Чуйте статията:
Варненският бизнесмен Красимир Узунов заяви в интервю пред БНР, че кметът на Варна Благомир Коцев го рекетира от година и половина. Според строителния предприемач в общината действа тригодишна система за блокиране на строителни проекти на инвеститори, докато те не потърсят начини за неформално плащане.
Още по темата
"Мога да ви кажа, че лично мен вече година и половина кметът на Варна Благомир Коцев ме рекетира. Казвам го от първо лице единствено число и доказвам", заяви в ефира на Националното радио Узунов, който е собственик на строителна фирма и носител на десетки професионални отличия, сред които награди за жилищни комплекси от 2019 и 2020 г. и тазгодишната статуетка "Строител на годината". Той подчерта, че е изградил три жилищни комплекса във Варна без кметски намеси.
Конфликтът касае имот от 4 декара на 5 минути от центъра и до Централната гара, образуван след изкупуването на няколко парцела, така че да граничи с четири улици. Узунов посочи, че внесения от него Подробен устройствен план (ПУП) трябва по закон да излезе за два месеца, но вместо това се бави вече година и половина. Проектът на два пъти е съгласуван от "Паметници на културата", но общината продължава да го връща, като последният път мотивът бил изискване планът да се обяви на съседите - въпреки че имотът е на четири улици и по закон няма подобно задължение.
Бизнесменът обясни, че натискът не става чрез директно искане на пари, а с административно мотаене и недомлъвки:
"Няма - "Узунов, дай 100 лв., ще ти мине ПУП-ът". От година и половина съм направен на салата. (...) Започнах да разпитвам придворните му архитекти. "Узунов, разбери се с кмета", казва един, а друг близък до кмета казва: "Узунов, много ти е висока сградата, много ти е онова, трябва туй и онуй да направиш, иначе няма да мине ПУП-ът". И се оказва, че това е система от три години, където на такива като мен инвеститори ПУП-овете им се връщат и затварят в чекмеджетата до момента, в който не започнеш да търсиш начини да даваш пари, за да ти мине ПУП-ът", посочи Узунов. Той добави, че във Варна има и други подобни случаи, но отказа да назове имена и призова темата да бъде разследвана.
Бизнесменът разказа и как тогавашният лидер на "Продължаваме промяната" Кирил Петков го е потърсил за съдействие Благомир Коцев да стане кмет. По думите му във вила "Здравец" в село край Варна, собственост на председателя на Общинския съвет, се събрали Узунов, Лъчезар Братоев, Кирил Петков и други влиятелни бизнесмени. Коцев закъснял за срещата с час и половина, оставяйки "трима милионери" да го чакат, и се извинил с думите: "Аз винаги закъснявам".
По повод ареста на варненския кмет Красимир Узунов коментира: "Но всяка крушка си има опашка и вероятно Коцев не случайно е бил в ареста."