Училището може да загуби лиценза, ако не изпълни дадените предписания до края на септември, съобщи просветният министър

1296 Снимка: Фейсбук страницата на училище "Космос"

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Училище "Космос" е отворило врати и е започнало новата учебна година с действащ лиценз, въпреки че още през март е бил изготвен доклад с решение за отнемането му заради установени нарушения. Това става ясно от въпрос на журналист към министъра на образованието Георги Вълчев в село Раковски.

"Още през март беше изготвен доклад с решение да му бъде отнет лицензът. Започна и новата учебна година. Какво се очаква да се случи с това училище, дали ще му бъде отнет лицензът?", беше попитан министърът.

Вълчев обясни, че в момента се проверява дали училището е изпълнило предписанията, дадени след първата проверка. Ново посещение ще бъде извършено от Регионалното управление на образованието, като срокът за отстраняване на констатираните нарушения е до края на септември.

При предходната проверка са били установени съществени нередности в организацията на учебния процес, както и проблеми, свързани с квалификацията на учителите. Ако при новата проверка се установи, че предписанията не са изпълнени и нормативните изисквания не са спазени, МОН може да отнеме лиценза на училище "Космос".

"Лицензът на частното училище "Космос" може да бъде отнет, ако не бъдат изпълнени дадените предписания и не бъдат приведени в съответствие нормативните изисквания", каза министърът.

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В момента се проверява дали са изпълнени предписанията, дадени след първата проверка, каза министърът. По думите му тогава са били констатирани съществени нередности в организацията на учебния процес и в квалификацията на учителите.

На училището е даден срок до края на септември за отстраняване на установените нарушения. Сега Регионалното управление на образованието ще извърши ново посещение, за да установи дали предписанията са изпълнени.

Училище "Космос" попадна във фокуса на институциите след смъртта на 15-годишния Александър Макулев, чието тяло беше открито край връх Околчица през февруари. Момчето е било ученик в учебното заведение. Проверката на МОН по случая установи редица несъответствия в организацията на обучението. Сред тях са проблеми с отразяването на отсъствията, формата на обучение на ученика и квалификацията на част от педагогическия състав. Според данните от проверката през учебната 2024/2025 г. момчето е имало 114 отсъствия, а през следващата учебна година - още 39, като нарушения са установени и при воденето на документацията.

Докладът от проверката беше предаден на прокуратурата. Установените данни са станали повод да бъде проверено дали са налице основания за образуване на производства, включително за евентуални длъжностни престъпления и изготвяне или използване на документи с невярно съдържание.

По думите на Вълчев трябва да се изчака нейното приключване, за да стане ясно дали ще бъдат образувани производства за длъжностни престъпления и за изготвяне на документация с невярно съдържание.

Докладът от проверката беше предаден на прокуратурата. Установените данни са станали повод да бъде проверено дали са налице основания за образуване на производства, включително за евентуални длъжностни престъпления и изготвяне или използване на документи с невярно съдържание. Георги Вълчев посочи, че по тези въпроси трябва да се изчака приключването на прокурорската проверка и да се установи дали ще бъдат образувани производства за длъжностни престъпления и за изготвяне на документи с невярно съдържание.

"Там нещата вървят по план, както са го заложили още предишните министри на образованието", каза той и добави, че трябва да се съобразят с темповете, с които работят следствието и съдебната система.

Министърът потвърди, че въпреки установените нарушения, училище "Космос" е започнало новата учебна година. Той уточни, че проверката дали са изпълнени предписанията е ангажимент, поет и пред народните представители.

"Когато има нередности, констатирани, се правят предписания, дава се конкретен срок. Даден им е срок до края на септември да бъдат отстранени. И сега, с учебната година, ще бъде направена тази проверка, да се види дали предписанията са изпълнени или не", каза министърът.

Той посочи, че трябва да се изчака и приключването на следствието, включително по случая с детето, загинало на "Околчица".

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