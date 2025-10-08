По данни на Организация за икономическо сътрудничество и развитие, в България около 13% от населението преживява някакъв вид проблем с психичното здраве - тревожност, депресивност или свързани нарушения. Ако добавим към това и близките хора на тези, които страдат - семейства, партньори, приятели - реално всеки трети човек в нашата страна по един или друг начин се сблъсква с тревожно-депресивни симптоми.

Здравето ни

Тези числа говорят не просто за статистика, а за реални човешки съдби - за емоционална болка, смут в мислите и невидими вътрешни битки, които често остават неразбрани и скрити зад усмивки.

В тази връзка в дните между 18 и 24 октомври ще се проведе Форум Тревожно-Депресивни Състояния. Безплатното онлайн събитие, посветено на темите за тревожността, депресивността и грижата за психичното здраве ще обедини над 40 водещи специалисти, сред които психиатри, психотерапевти, невролози, психолози, научни изследователи и експерти в сферата на човешкото здраве и психика. Те ще споделят актуални научни открития, иновативни методи и практически подходи за овладяване на тревожните и депресивни състояния. А по темата за тревожността и депресиите разговарям с организаторът на събитието психологът Ваня Никова.

Г-жо Никова, кога хроничната тревожност се превръща в тревожно разстройство?

Тревожността е нормална и естествена човешка реакция, която обединява психиката и тялото и ни подготвя да се справим с опасност или трудност, имаща значение за нас. Тя възниква автоматично, мобилизира всички телесни и психологични ресурси за преодоляване на ситуацията, а след като заплахата отмине, организмът ни естествено се връща към равновесие. В този смисъл адаптивната тревожност е полезна и гъвкава реакция, която ни помага да сме фокусирани и активни в критични моменти.

Когато обаче тревожността стане хронична, тя губи своята защитна функция и започва да дезорганизира както мисленето, така и физиологичните процеси. Страхът вече не е свързан с реална опасност, а се проявява постоянно и ирационално, често придружен от физически симптоми на хиперактивност на автономната нервна система. Така тревожността преминава от естествена реакция в разстройство - продължително, изтощително състояние, което пречи на концентрацията, вземането на решения и общото ни функциониране.

Сходен е и въпросът ми относно тъгата и депресията

Тъгата, подобно на тревожността, е естествена част от човешката емоционална палитра - здрава реакция на загуба, разочарование или промяна. Тя ни помага да осмислим случващото се и да се адаптираме. Когато обаче се задържи твърде дълго и се превърне в усещане за безсилие и безсмислие, вече говорим за депресивност - продължително понижено настроение, липса на мотивация и усещане за вътрешна празнота, дори при запазено външно функциониране.

Ако тези състояния продължат повече от две седмици и нарушават ежедневния ритъм на живот, може да става дума за клинична депресия - сериозно, но лечимо психично разстройство. Според Международната класификация на болестите (МКБ-10) тя може да бъде лека, умерена или тежка, а нейните прояви включват и форми като дистимия (персистиращо депресивно разстройство, свързано с чести епизоди на мрачно настроение и липса на мотивация), сезонна или следродилна депресия. При неекувана депресия често се появяват мисли за безсмислие на живота или дори за самоубийство. Именно затова ранното разпознаване и навременната помощ са от решаващо значение.

Важно е да помним, че нито тревожността, нито депресията са признак на слабост - те са човешки състояния, които изискват внимание, разбиране и навременна професионална подкрепа.

Защо трудно говорим на тези теми?

Да говорим за тревожност и депресивност е трудно, защото границата между нормалното и патологичното често е неуловима. Тревожността и тъгата са естествени реакции, но когато се задържат твърде дълго и започнат да определят живота ни, те се превръщат в хронични състояния.

Друга причина се крие в хроничния стрес - постоянният "шум" от претоварване, свръхочаквания, лош сън, токсични отношения и информационен натиск. Но когато стресът стане постоянен фон на ежедневието ни, започва бавно да изчерпва ресурсите ни. Тялото остава в режим на "бий се или бягай" или пък "замръзва", губейки способността си да реагира адекватно дори на леки предизвикателства.

Има и скрити форми на тревожност и депресивност - "тихи" паник атаки или "маски" на депресията, при които човек изглежда добре, но вътрешно преживява постоянна тревога, изтощение или физически симптоми като сърцебиене, болки и безсъние. А зад всичко това често стои срамът да потърсим помощ. Стигмата, че психичното страдание е "слабост", ни спира да говорим и да се грижим за себе си. А истината е, че навременната професионална подкрепа - психотерапевтична или медицинска - може да предотврати задълбочаването на тези състояния и да ни върне към живот в баланс.

Как изглежда такава превенция?

Грижата за психичното здраве започва с информираност и разговор. Когато престанем да мълчим от срам и започнем да говорим с разбиране, правим първата крачка от стигмата към превенцията. Световният ден на психичното здраве - 10 октомври - ни напомня именно това: психичното здраве е неразделна част от здравето като цяло.

Тази година у нас предстои цяла седмица, посветена на темата - Форум тревожно-депресивни състояния (18-24 октомври). В рамките на седем дни над 40 водещи специалисти ще споделят знания, подходи и практически насоки за преодоляване на тревожността, депресивността и хроничния стрес. Събитието е онлайн и напълно безплатно за периода на провеждането му.

А това, което можем да направим всеки ден - е да си позволим да говорим, да споделяме и да търсим подкрепа. Симптомите на психиката не са нещо, което трябва "да махнем", а сигнали, които ни приканват към внимание, разбиране и грижа - нашата и тази на подходящ специалист.

За какво мечтаете?

Мечтая за деня, в който грижата за вътрешния ни свят ще стане толкова естествена и необходима, колкото и грижата за тялото. Да умеем да разпознаваме собствените си рани, да бъдем присъстващи до болката на другия и да знаем как да окажем подкрепа. Това е културата на човечност, от която всички днес имаме нужда.

