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За първи път в България е налична ваксина срещу денга вирус. Това е предавано от ухапвано от заразени комари заболяване. Ваксината е разрешена за приложение при хора над 4-годиншна възраст и представлява нова възможност за предпазване от инфекцията, която доскоро свързвахме предимно с тропическите райони.

За наличността на ваксината в аптечната мрежа съобщи лично проф. Ива Христова, директор на Националния център по заразни и паразитни болести, като уточни, че тя трябва да бъде поставена от лекар.

Новината идва на фона на разширяващото се географско разпространение на денга. През последните години заболяването се регистрира не само при хора, пътували до тропически и субтропически страни, но и като местно придобита инфекция в отделни части на Европа. Наличието на ваксина обаче не означава, че всеки човек има нужда от имунизация. Решението зависи от риска от заразяване, предишно преболедуване и индивидуалните медицински особености.

Заразяване от комар

Денга е остро вирусно заболяване, причинено от вируса на денга (DENV), който принадлежи към семейство Flaviviridae. Известни са четири негови серотипа (DENV-1, DENV-2, DENV-3 и DENV-4), разликата между които имат важно значение за имунитета след преболедуване и за риска при повторно заразяване.

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Инфекцията се предава чрез ухапване от заразени комари от род Aedes. Основният преносител е Aedes aegypti, широко разпространен в тропическите и субтропическите райони. Друг важен преносител е азиатският тигров комар Aedes albopictus, който вече се среща в много европейски държави, включително и в България. И за разлика от комарите, които обикновено срещаме вечер, тези са активни и през деня, особено рано сутрин.

Заразяването става, когато комар ухапе човек, в чиято кръв циркулира вирусът. След като вирусът се размножи в организма на насекомото и достигне слюнчените му жлези, комарът може да го предаде при следващо ухапване. А присъствието на тези приносители извън типичния географски район създава условия за местно разпространение на денга практически навсякъде, където има техни представители. Най-честият начин за предаване на инфекцията обаче остава чрез внасяне на вируса от заразен човек, посетил държава от ендемичен регион. В случаите, когато човек е ухапан от местен комар извън подобен регион, при благоприятни условия инфекцията може да бъде предадена и на други хора, което обяснява защо през последните години в отделни европейски държави се регистрират случаи на денга при хора, които не са пътували извън страната си. Наличието на тигров комар в даден район обаче сам по себе си не означава, че има циркулация на вируса там.

Заразяване от човек

Денга не се предава при обикновен ежедневен контакт между хората. Основният механизъм на заразяване остава ухапването от инфектиран комар, но самият човек, заразен с вируса на денга, може да стане източник на инфекция за комарите ден-два преди появата на симптомите и в първите четири-пет дни след началото на заболяването, когато вирусът циркулира в кръвта му. Ако през този период бъде ухапан от комар от род Aedes, насекомото може да поеме вируса заедно с кръвта. Вирусът се размножава в организма на комара и след приблизително 8-12 дни, в зависимост от температурата и условията на средата, той достига слюнчените му жлези. От този момент комарът може да предава инфекцията на други хора при следващи ухапвания и обикновено остава заразен до края на живота си. Важно е, че и човек без симптоми може да зарази комар, ако в кръвта му има достатъчно количество вирус. Така се поддържа цикълът на предаване на денга между хората и комарите.

Симптомите на денга

Инкубационният период на денга обикновено е между 4 и 10 дни. При голяма част от инфектираните заболяването протича безсимптомно или с леки оплаквания. Когато се развият симптоми, най-характерни са: рязко повишаване на температурата, силно главоболие, болка зад очите, мускулни и ставни болки, гадене и кожен обрив. Понякога болките в мускулите, ставите и костите са толкова силни, че болестта си е спечелила и названието "треската, която троши кости".

При повечето болни симптомите отзвучават в рамките на една-две седмици, но при част от пациентите инфекцията може да развие тежка форма. Особеното е, че влошаването невинаги настъпва в периода на най-високата температура. Критичната фаза често започва между 3-7 ден от заболяването, когато температурата спада и пациентът може погрешно да приеме това за признак на оздравяване.

При тежката денга се повишава пропускливостта на малките кръвоносни съдове, вследствие на което плазма напуска кръвообращението и преминава в околните тъкани. Това може да доведе до значително намаляване на циркулиращия кръвен обем и до шок. Възможни са също тежки кръвоизливи и увреждане на органи. Предупредителни симптоми са силната коремна болка, продължителното повръщане, кървенето от носа или венците, изразената отпадналост, безпокойството и затрудненото дишане. Наличието им изисква незабавна медицинска помощ.

Специфично антивирусно лечение срещу денга засега няма. При неусложнено протичане се препоръчват почивка, достатъчен прием на течности и симптоматично лечение. За овладяване на температурата не трябва да се използват нестероидни противовъзпалителни средства (НСПВС) заради повишения риск от кървене. При тежките форми е необходимо болнично лечение с внимателно проследяване на кръвообращението и водно-електролитния баланс.

Създава ли се имунитет след преболедуване от денга?

Преболедуването не осигурява трайна защита срещу всички разновидности на вируса. Причината е съществуването на четирите серотипа, които предизвикват сходно заболяване, но се различават по характеристиките, разпознавани от имунната система. След инфекция с един от серотиповете организмът изгражда дълготраен имунитет само срещу него, но защитата срещу останалите е ограничена и обикновено временна. Затова човек може да преболедува денга повече от веднъж, а при повторно заразяване с различен серотип рискът от тежко протичане се увеличава.

Едно от обясненията е явление, известно като антитяло-зависимо усилване на инфекцията (antibody-dependent enhancement, ADE). При нормални обстоятелства антителата разпознават вируса и подпомагат неговото обезвреждане. Но при повторна инфекция с различен серотип част от вече образуваните антитела могат да се свържат с вирусните частици, без да ги неутрализират достатъчно ефективно. Получените комплекси могат да улеснят навлизането на вируса в определени имунни клетки чрез рецепторите за антитела върху тяхната повърхност. Така при определени условия инфекцията може да се усили, вместо да бъде ограничена.

Този механизъм е една от причините имунният отговор при денга да бъде толкова сложен. Тежестта на заболяването зависи и от други фактори, включително особеностите на вируса и индивидуалната реакция на организма. Следователно повторното заразяване не означава непременно развитие на тежка денга, но е свързано с повишен риск, а съществуването на четири серотипа и особеностите на имунния отговор създаваха и сериозно предизвикателство пред разработването на ваксина. За да бъде ефективна профилактиката, е необходимо да се осигури възможно най-балансирана защита срещу различните варианти на вируса.

Как действа ваксината срещу денга?

Наличната в България ваксина е четиривалентна жива атенюирана ваксина, която съдържа отслабени вирусни компоненти, представящи четирите серотипа на денга. Тя стимулира имунната система да изгради защитен отговор, без да предизвиква заболяването при хората, които ще си я приложат. Разрешена е от края на 2022 г. и е предназначена за хора на възраст над 4 години, като имунизационната схема включва две подкожни инжекции през 3 месеца.

В клиничните изпитвания ваксината показва способност да намалява случаите на симптоматична денга и хоспитализациите породени от заболяването. В основното проучване при деца и юноши ваксинираните участници имат значително по-ниска честота на лабораторно потвърдена инфекция в сравнение с неваксинираните. Защитата обаче не е еднаква срещу всички серотипове, нито при хора с различен предишен контакт с вируса. Ефективността й зависи както от серотипа на вируса, така и от това дали човек вече е преболедувал денга. Клиничните изпитвания показват най-добра защита срещу DENV-2, а при хора с предишна инфекция е установена ефективност и срещу останалите три серотипа. При хора, които никога не са боледували от денга, е доказана защита срещу DENV-1 и DENV-2, но не е установена категорична ефективност срещу DENV-3, а за DENV-4 данните са недостатъчни. Именно тези различия са причина решението за ваксинация да се съобразява с предишния контакт с вируса и индивидуалния риск от заразяване. От там следва и логичния въпрос:

За кого е подходяща ваксината?

Препоръките за ваксинирането се опират на честотата на заболяването в съответния район и индивидуалния риск от заразяване. Затова и СЗО препоръчва включването на ваксината в имунизационните програми при деца между 6 и 16-годишна възраст в райони с висока интензивност на предаване на вируса.

При пътуващите от държави, в които инфекцията не е ендемична, оценката е различна. На хората, които вече са преболедували денга и им предстои отново да посетят рисков район, ваксината е силно препоръчителна. Към препоръките се взимат предвид освен дестинацията, а също и продължителността на престоя, честотата на пътуванията, вероятността от контакт с комари и евентуално предишно преболедуване.

Ваксината не трябва да се прилага при бременност, кърмене и определени състояния на имунен дефицит или имуносупресия, тъй като е от типа "живи" ваксини. Противопоказание е и тежка алергична реакция към предишна доза или съставка на ваксината.

Репелентите като превенция и профилактика

Ваксинацията не осигурява пълна защита и не отменя предпазните мерки срещу ухапвания от комари. При пътуване до райони с разпространение на денга се препоръчва използването на репеленти през целия ден, носенето на подходящо облекло и престоят в помещения, защитени с мрежи против комари.

При повишена температура, силни мускулни болки, главоболие или обрив след завръщане от рискова страна е необходимо да се потърси медицинска консултация и да се съобщи за пътуването.

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