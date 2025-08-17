Средният резултат на задължителният държавен зрелостен изпит (ДЗИ) по български език и литература (БЕЛ) в страната през 2025 г. е "Добър 4,27". Много се изговори за класацията и кои са топ училищата и топ областите, а ИПИ публикува и карта на средния успех по общини, но училищата на дъното сякаш остават извън полезрението.

Вълчев: Добър 4,27 е успехът на матурата по БЕЛ, най-голямата ни грешка е, че няма задължителна по математика
Виж още Вълчев: Добър 4,27 е успехът на матурата по БЕЛ, най-голямата ни грешка е, че няма задължителна по математика

През 2025 г. в 202 български училища с близо четири хиляди ученици средният успех е под "Среден 3,00". И ако някой си мисли, че това са малки училища в определени райони и с лош късмет на конкретния ДЗИ, това изобщо не е така:

  • Те са навсякъде. Слаби училища има във всяка една от 28-те области и в общо 131 общини - половината от българските общини.
  • Те са големи - в над 70 от слабите училища зрелостниците са 20 и повече, а в над 10 - 50 и повече.
  • Те са постоянни в неуспеха си. Почти всички слаби училища (181 от 202) имат успех под "Среден 3,00" в поне две от последните три години, а 106 от тях - във всяка една от последните три години.

Още по-сериозният проблем - в 17 училища в България с близо 100 ученици средният успех през 2025 г. е точно "Слаб 2,00". Това означава, че нито един зрелостник в тях не е направил абсолютно нищо на матурата по български език и литература.

Над половината от тези училища имат успех под "Среден 3,00" във всяка една от последните три години, а четири са с пълни двойки на всички зрелостници и миналата година. И тук причина за провала не може да се търси в отделни ученици, защото в някои такива училища се явяват по над десет ученици. Големината на населеното място също не е фактор - някои са в села, но други са в средни и дори големи градове - столицата, Пловдив, Бургас.

Мащабът, разпространението и консистентността в резултатите на слабите училища показват един от основните проблеми на българското образование. Докато най-добрите училища могат да се конкурират на световно ниво, други не успяват да осигурят и базисна грамотност на учениците си.

Фокусът върху тези училища и техните ученици е от особено значение. Наблюдението им е необходимо, а предприемането на мерки - задължително. Целенасочените действия могат да варират от смяна на ръководството и командироване на учители, през промяна на бюджетите и изучаваните профили до оптимизация на училищната мрежа. Това ще се отрази както на общото средно ниво на образованието, така и на знанията и уменията на работната сила и съответно на икономическото развитие на страната.

Статията от бюлетина на ИПИ е публикувана ТУК >>> 

ИЗБРАНО
Да бъдеш Мадона Лайф
Да бъдеш Мадона
2576
"Ходех до тоалетната лазейки". Как болката уби една от най-красивите футболни приказки Корнер
"Ходех до тоалетната лазейки". Как болката уби една от най-красивите футболни приказки
7568
Кой печели и кой губи когато държавата определя минималната работна заплата Бизнес
Кой печели и кой губи когато държавата определя минималната работна заплата
3499
Малък парад от три планети ще наблюдаваме във втората половина на август IT
Малък парад от три планети ще наблюдаваме във втората половина на август
983
Вим Вендерс: Поетът на града Impressio
Вим Вендерс: Поетът на града
1160
За първи път: Изгубеният континент Зеландия е картографиран Trip
За първи път: Изгубеният континент Зеландия е картографиран
3797
Необятният свят на моцарелата: С какво се различават видовете на италианското сирене Вкусотии
Необятният свят на моцарелата: С какво се различават видовете на италианското сирене
228