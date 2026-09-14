Бившият шеф на 138. СУЗИЕ "Проф. Васил Златарски" Александър Евтимов вече е в ръководството на 141 ОУ "Народни будители"

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Уволненият директор на 138. СУЗИЕ "Проф. Васил Златарски" в София - Александър Евтимов, заради инсталиране на камери в ученическите тоалетни без да знаят децата и училищният персонал, е назначен за зам.-директор в 141 ОУ "Народни будители". Това е станало през лятото. Информация за това се появи в публичното пространство, а впоследствие беше потвърдена от министъра на образованието Георги Вълчев и РУО-София-град, съобщи Нова телевизия.

Евтимов беше задържан в края на миналата година и малко по-късно пуснат под гаранция, след като в тоалетните на 138-о училище бяха открити камери. Самият Евтимов отрича да ги е сложил. Според него устройствата вероятно са поставени преди назначаването му - около 2017 г. В дома му бяха открити 11 флашки.

През лятото Евтимов е назначен за заместник-директор по учебната дейност на 141 ОУ от директорката инж. Виргиния Заркова, а в сайта на училището в секция "Екип" е бил представен с бащиното си име - като Александър Людмилов. Тази информация обаче вече е изтрита.

Само преди дни, на 9 септември, Заркова напуска поста си. Сега на нейно място има временно изпълняващ длъжността д-р Гена Живкова-Чолакова.

От РУО-София град отговориха на запитването на Нова телевизия по казуса. "Във връзка с внезапното напускане на директора на 141. ОУ "Народни будители" през изминалата седмица, на 09.09.2026 г., сряда, е назначен временно изпълняващ длъжността директор до провеждане на конкурс по установения ред", гласи отговорът.

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По повод постъпилите запитвания и засиления обществен интерес по темата РУО - София-град е изискало в спешен порядък доклад от новия директор относно кадровото обезпечаване на училището през периода на лятната ваканция, включително за извършените назначения.

Общественият интерес към случая изисква незабавни и категорични действия. Именно поради това РУО - София-град извършва проверка на всички относими обстоятелства в рамките на своите правомощия. След приключване на проверката и при установяване на нарушения или законови основания за предприемане на мерки, РУО - София-град ще действа незабавно в рамките на своите правомощия. Основен приоритет остава нормалното функциониране на училището и осигуряването на спокойна и сигурна образователна среда за учениците в началото на учебната година", се казва в позицията.

Министърът на образованието също коментира пред журналисти темата.

"Днес ми докладваха колегите от регионалното управление. Действително има такъв случай. Не зная дали е приключила прокурорската проверка по случая. Аз лично не одобрявам такъв тип действия. Ще проведа разговори с директора на училището, тъй като те са работодатели на учителите и заместник-директорите", каза Георги Вълчев.

Готов е да се намеси по казуса, доколкото има правомощия. "Основната отговорност е на директора и РУО, което координира дейността на училищните ръководства", каза Вълчев.

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