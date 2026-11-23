Брюксел не чува науката и тласка Европа по пътя на Австралия, която има 95% нелегален пазар на вейпинг продукти

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Докато Брюксел подготвя новите правила за тютюневите и никотиновите изделия, които целят защита на здравето чрез ограничаване на употребата, международни експерти от международната мрежа SCOHRE предупреждават, че прекомерните ограничения и неотчитането на научните доказателства за различните рискови профили на новите алтернативи на цигарите отварят вратата към нелегалната търговия с печалби за организираната престъпност и загуби за бюджетите. И най-важното - индиректно утвърждават най-разпространената световна практика за набавяне на никотин - тютюнопушенето.

Когато на пушачите бива внушавано, че всички тютюневи и никотинови продукти са еднакво вредни и затова трябва да се въвеждат ограничения или забрани за никотиновите, това води само до едно - пушачите продължават да пушат, вместо да използват шанса да намалят вредата от пушенето. А това води до обратен ефект на целта подобряване на общественото здраве.

Всяка година в ЕС се отчитат загуби на около 480 000 животи вследствие на заболявания, причинени от тютюнопушенето, сочи официалната статистика, и тези параметри са устойчиви. Нито продължаването на досегашната политика, нито планираният от ЕК подход ще намалят тази цифра - само промяна на стратегията може да доведе до промяна, смятат експертите по обществено здраве. Те дискутираха темата в контекста на предстоящото преразглеждане на Директивата за тютюневите изделия (TPD) по време на уебинар за регулациите и европейските политики, базирани на научни доказателства, в рамките на организиран от SCOHRE - международна мрежа, обединяваща учени и лекари от цял свят.

Снимка: SCOHRE

Според участниците решенията, които Европа взема днес, могат едновременно да навредят на общественото здраве и да създадат устойчив криминален пазар. Основният провал е не само в сляп отказ от разбирането на различията в нивата на риска между различните продукти, но и в неспособността на Брюксел да се предвиди последствията в социален, икономически и здравен план.

Австралия: хубав или лош пример - изберете сами

Потреблението на незаконни тютюневи продукти се е увеличило от 12% през 2017 г. до 80% през 2025. А незаконният пазар на вейпове достига над 93%.

Какво се случва, когато една държава увеличи прекомерно данъците на традиционните цигари и ограничи достъпа до нови продукти, каквито са електронните цигари, но не успее да премахне търсенето им? Отговорът е Австралия - страна, която се превърна в показателен пример за рисковете от прекалено рестриктивната политика, наложена в последните години като политика за защита на здравето.

Днес, по-малко от година след забраната за свободна продажба на вейпинг продукти, между 93% и 95,7% от пазара е нелегален. По данни на Австралийския институт за здраве и социални грижи (AIHW) 93% от потребителите купуват електронни цигари от черния пазар, а годишният доклад на регулатора (ITEC) и национално проучване на д-р Джеймс Мартин оценяват нелегалния дял на 95,7% (равнява се на 1,6 млрд. австралийски долара годишно).

Заедно с контрабандните цигари Австралийското статистическо бюро (ABS) отчитани на 60% от пазара, общото потребление на нелегални продукти, набавящи никотин в страната е 80% .

Драматично спадат и приходите от легалния пазар - от около 60 млрд. долара до 2 млрд. долара прогнозна стойност към 2029 г. И цената, която държавата плаща не е само икономическа: разрастването на незаконната търговия води до престъпност, насилие и укрепване на криминалните мрежи. Това е предупреждение, което европейските институции не бива да пренебрегват, докато подготвят следващата рамка за контрол на тютюна и никотина в ЕС, коментираха по време на дискусията учените и експертите.

Когато легалният пазар отстъпва, престъпността заема мястото му

Австралийският пример поставя неудобен въпрос пред ЕК: какво всъщност постигат рестрикциите, когато става въпрос за никотин? Когато легалният достъп е силно ограничен, потребителското търсене не изчезва автоматично. Огромната част от него се пренасочва към нерегламентирани канали, където няма надежден контрол върху произхода, състава и качеството на продуктите.

Последствията от прекомерните рестрикции на национално ниво вече се наблюдават на някои европейски пазари. В Нидерландия около 80% от вейпърите използват нелегални продукти, като страната, заедно с Белгия, е сред примерите за сериозен проблем с незаконната търговия. Според изследване на Института "Фраунхофер" от миналата година 48% от пазара на електронни цигари в ЕС вече е нерегулиран - 35% представлява незаконен пазар, а 13% - т.нар. сив пазар.

Според британския експерт по обществено здраве Клайв Бейтс това не е случайност, а пряко следствие от прекомерно ограничителните регулации, които изтласкват потребителите извън легалния пазар. Особено тревожно е, че в предложената европейска регулаторна рамка липсва адекватен анализ на последствията от вече въведените ограничения, както и ясна стратегия за противодействие на нелегалната търговия.

Снимка: SCOHRE

"Европейската политика може да допусне фундаментална грешка, ако поставя конвенционалните цигари и бездимните никотинови алтернативи под общ регулаторен знаменател, без да отчита различния им рисков профил. Ако приравнявате вредата от цигарите към тази на никотиновите алтернативи, сте безотговорни към общественото здраве. Ако игнорирате възможността за намаляването на вредата, на практика подкрепяте запазването на вредата", е посланието на Бейтс, който е участвал в разработването на здравната политика на Великобритания.

"Cherry-picking" на научните факти или как се търсят доказателства за предварително избрана позиция

Д-р Константинос Фарсалинос, известен гръцки кардиолог, който от години работи в сферата на намаляването на вредата от тютюнопушенето, отправя още по-пряка критика към начина, по който се използват научните данни при изработването на европейските политики.

"Европа трябва да следва научните доказателства, когато изработва регулациите си. Вместо това често първо се формира мнение, а след това се търсят научни данни, които да го подкрепят - подход, известен като cherry-picking", е основният аргумент на Фарсалинос.

Цигарите, електронните цигари, нагреваемите тютюневи изделия и никотиновите паучове да бъдат оценявани според собствените им характеристики и рискове, а не просто да бъдат обединявани заради наличието на никотин, настоява Фарсалинос. Ученият е категоричен, че Европа задължително трябва да предотврати сценария от Австралия, която е предупредителен пример за последствията от прекомерните рестрикции на никотина.

Според Фарсалинос разпространената теза, че вейпингът е вход към тютюнопушенето не се потвърждава от наличните данни, но е сигурно, че електронните цигари са два пъти по-ефективно средство за отказване на цигарите отколкото е никотин-заместващата терапия. Употребата на електронни цигари сред непълнолетните хора в Австралия е 15,7% в сравнение с 5,9% на регулирания американски пазар, където тютюнопушенето сред учениците в гимназиална възраст е намаляло с близо 90% в периода от 2011 г. до днес.

"Рестрикциите и популизмът относно електронните цигари вероятно изглеждат добре политически в името на защитата на младите хора, но наистина ли са добри в реалния свят?", пита ученият.

Не спирайте правото на избор за отказ от цигарите

Снимка: SCOHRE

Дейвид Суийнър, доцент от Факултета по право на Университета в Отава, също предупреждава, че политики, които не правят разлика между никотиновите продукти и вредите от горенето на тютюн, могат неволно да защитят традиционното пушене, вместо да ускорят неговия спад.

"Отчаяно се нуждаем от примера на страните, които се ръководят от принципа на науката и хуманизма - да вземем САЩ и Япония, които се опитват да ускорят преминаването от цигари към алтернативи с намалена вреда. Когато възможности като тази отново могат да бъдат пропуснати в ЕС, има ужасни последствия освен върху здравето, но и върху доверието към институциите, които не са си свършили работата. Винаги е катастрофа, когато власти се опитват да забраняват и да налагат свои морални разбирания върху другите - имайте уважение към хората и техният избор как да живеят живота си и какъв избор на направят, за да спрат да пушат", призова международно признатият юрист.

Ще се поучат ли европейските институции от чуждите грешки?

В основата на подготовката на бъдещата регулация в ЕС стои принципният въпрос: трябва ли всички тютюневи и никотинови продукти да бъдат регулирани по един и същи начин, или правилата трябва да отчитат реалните различия в риска на отделните изделия.

Експертите напомнят, че сравнението между тях има съществено значение. За възрастен пушач, който би продължил да пуши цигари, преминаването към бездимна алтернатива е различен сценарий от употребата на никотин от човек, който никога не е пушил. Ако тези две групи се разглеждат като еднакви, оценката на общественото здраве е изкривена.

Комитетът за регулаторен контрол към ЕК вече е върнал за преработка първоначалната оценка на въздействието на бъдещата регулация, но конкретните мотиви за отрицателното становище все още не са публични. Самото връщане на оценката обаче поставя въпроси за качеството на анализа, върху който ще стъпят бъдещите европейски правила. Като се има предвид и констатацията на Европейската сметна палата, че ЕС "не е в състояние да се справи" с борбата срещу незаконната търговия с тютюневи изделия, графикът за публикуване на директивата остава несигурен. Очаква се обаче законодателната процедура между Европейската комисия, Европейския парламент и Съвета на ЕС да се развие през 2027 г.