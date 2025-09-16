Участъци от пуснатата цялостно в неделя магистрала "Европа" са с ограничение от 90 км/ч заради по-тесни пътни платна, съобщи Нова телевизия.

Председателят на управителния съвет на АПИ инж. Йордан Вълчев обясни, че трасето е проектирано през 2016 г. и още на чертеж е с 25 см по-тясно от приетото, за да може скоростта да е до 140 км/ч.

Пуснаха за движение магистрала "Европа" (снимки/видео)
Виж още Пуснаха за движение магистрала "Европа" (снимки/видео)

"Разделителната ивица е малко по-тясна и лентите са по-тесни с 25 см. Това, от гледна точка на пътната безопасност, отговоря на около 120 км/ч и това ще позволява движението с тази скорост", каза Вълчев.

Той обяви, че освен по "Европа", по-ниска скорост ще бъде наложени и по другите магистрали.

Глобите за средна скорост: Оспориха в съда пълния достъп на МВР до данните от тол камерите
Виж още Глобите за средна скорост: Оспориха в съда пълния достъп на МВР до данните от тол камерите

"Вероятно сега като направим цялостно обследване, на някои места ще се наложи такова ограничение на скоростта. Най-вече това ще се случи на "Хемус", знаете там е планински теренът, много е тежко. Но това е нормална скорост за магистрала. Със 120 км/ч също е магистрала", изтъкна шефът на АПИ.

Налагането на допълнителни ограничения по отделни участъци от магистралите ще стане до средата на 2026 г.

ИЗБРАНО
Явор Бахаров: Съжалявам, че съм излагал майка ми и съвестта на баща ми Лайф
Явор Бахаров: Съжалявам, че съм излагал майка ми и съвестта на баща ми
19692
Официално: Никола Цолов ще кара във Формула 2 през следващия сезон Корнер
Официално: Никола Цолов ще кара във Формула 2 през следващия сезон
4094
Енергийната система има нужда от производствени мощности, които са по-евтини от ракета Бизнес
Енергийната система има нужда от производствени мощности, които са по-евтини от ракета
5669
България е на дъното по е-умения. Какъв е изходът? IT
България е на дъното по е-умения. Какъв е изходът?
6547
В Тибет откриха каменен надпис на повече от две хиляди години Impressio
В Тибет откриха каменен надпис на повече от две хиляди години
1981
Точка в света: Българският артист, който рисува глобални каузи URBN
Точка в света: Българският артист, който рисува глобални каузи
648
Къде лятото продължава през септември: 5 слънчеви дестинации Trip
Къде лятото продължава през септември: 5 слънчеви дестинации
2102
Сьомга с хрупкава пармезанова коричка Вкусотии
Сьомга с хрупкава пармезанова коричка
542
Живей, обичай и харчи: кои са хедонистите в зодиакалния кръг? Zodiac
Живей, обичай и харчи: кои са хедонистите в зодиакалния кръг?
905
Летни температури днес, чувствително захлаждане със силен вятър - утре Времето
Летни температури днес, чувствително захлаждане със силен вятър - утре
3721