По-ниска разрешена скорост ще бъде въведена и по други части от аутобани, обяви шефът на АПИ

6917 Снимка: БТА

Участъци от пуснатата цялостно в неделя магистрала "Европа" са с ограничение от 90 км/ч заради по-тесни пътни платна, съобщи Нова телевизия.

Председателят на управителния съвет на АПИ инж. Йордан Вълчев обясни, че трасето е проектирано през 2016 г. и още на чертеж е с 25 см по-тясно от приетото, за да може скоростта да е до 140 км/ч.

"Разделителната ивица е малко по-тясна и лентите са по-тесни с 25 см. Това, от гледна точка на пътната безопасност, отговоря на около 120 км/ч и това ще позволява движението с тази скорост", каза Вълчев.

Той обяви, че освен по "Европа", по-ниска скорост ще бъде наложени и по другите магистрали.

"Вероятно сега като направим цялостно обследване, на някои места ще се наложи такова ограничение на скоростта. Най-вече това ще се случи на "Хемус", знаете там е планински теренът, много е тежко. Но това е нормална скорост за магистрала. Със 120 км/ч също е магистрала", изтъкна шефът на АПИ.

Налагането на допълнителни ограничения по отделни участъци от магистралите ще стане до средата на 2026 г.

