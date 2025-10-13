Пътят Русе - Бяла остава частично затворен в участъка между разклона за село Батишница и местността Обретенските липи, след като в петък там се свлече земна маса.

Водокалипсис

Свлачището се намира между селата Волово и Обретеник, а поради риска за преминаващите автомобили, движението в посока Бяла - Русе остава ограничено.

"Според нас е опасно преминаването особено на тежкотоварни превозни средства в този участък", заяви за "Денят започва" инж. Стамен Савов, директор на Областното пътно управление в Русе.

Той обясни, че се е получило пропадане на част от насипа, върху който е изграден пътят.

Причината са обилните валежи от последните дни - по думите на инженера, за 3-4 дни са паднали около 300 литра дъжд, а водата е деформирала отводнителен улей, чиито сегменти са били разместени и повлечени от свлачището.

ИЗБРАНО
Принцесите Беатрис и Юджени: Ще станат ли жертви на родителите си и на "скандала Епстийн"? Лайф
Принцесите Беатрис и Юджени: Ще станат ли жертви на родителите си и на "скандала Епстийн"?
7125
Траур във футбола ни: Почина легендата на "Левски" и националния отбор Добромир Жечев Корнер
Траур във футбола ни: Почина легендата на "Левски" и националния отбор Добромир Жечев
7105
Кирил Домусчиев: Предложенията на КНСБ ще ни набутат в румънския сценарий на инфлационна и дългова криза Бизнес
Кирил Домусчиев: Предложенията на КНСБ ще ни набутат в румънския сценарий на инфлационна и дългова к...
10190
Някои техномилиардери май се готвят за края на света. Да се притесняваме ли? IT
Някои техномилиардери май се готвят за края на света. Да се притесняваме ли?
10635
Вижте кой спечели двойни билети за концерта на Четиримата италиански тенори Impressio
Вижте кой спечели двойни билети за концерта на Четиримата италиански тенори
2270
Томас Хедъруик: Радикално по-човешкият град URBN
Томас Хедъруик: Радикално по-човешкият град
2283
Пътуване като никое друго на света: В ослепителното метро на Саудитска Арабия за 22 милиарда долара (снимки/видео) Trip
Пътуване като никое друго на света: В ослепителното метро на Саудитска Арабия за 22 милиарда долара ...
15621
Коктейлите не могат без него: Неразказаната история на Трипъл сек Вкусотии
Коктейлите не могат без него: Неразказаната история на Трипъл сек
692
Пътна обстановка Времето
Пътна обстановка
10