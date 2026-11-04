Google Добавете ни като предпочитан източник в Google

Чуйте статията:

Стотици протестиращи срещу насилието над животни се събраха тази вечер пред сградата на Народното събрание. Исканията им са за по-навременни мерки при проява на насилие и убийство на животни и функционираща зоополиция. Демонстрацията е организирана в социалните мрежи и е по повод убийството на кучето Кнопа в столичния квартал "Кръстова вада".

Всички снимки ВИЖТЕ ТУК>>>

Да спрем веригата на насилие, призоваха протестиращите. В последните дни има твърде много брутални случаи на агресия към животни, а те остават неглижирани, страхуваме се за животните си, заявиха те и призоваха за такива случаи да бъде сигнализирано веднага.

Снимка: БТА

Протестиращите носеха плакати с надписи "Защити тези, които не могат да се защитят”, "Искаме справедливост”, "Жестокостта не е геройство, тя е позор!” и скандираха "Реформа". Сред говорителите беше и фолкзвездата Азис.

Снимка: Булфото

Те настояват да бъде повдигнато обвинение и на д-р Ненад Цоневски, който преди една година прегази кучето Мая, до този момент без никакви последствия.

"Всеки ден ми се изпращат клипове, снимки, убити, отровени, сгразени, пребивани, горени, всевъзможни начини на мъчение на животни и ако не се обединим всички като общество и не работим това да спре, няма да стане", каза пред БНТ Методи Димитров от "Бандата на безгласните".

Снимка: БТА
  

За протеста има подадено уведомление в Столичната община, съобщиха за БТА от Общината. В района има полицейско присъствие.

Вечерта на 1 ноември в София програмистът Йордан Атанасов прояви особена жестокост към кучето Кнопа и причини смъртта му. На кадри от инцидента, разпространени в интернет, се вижда как мъжът рита с все сила йоркширския териер, което доведе и до протести в квартала му.

Снимка: Bulphoto

На 3 ноември по повод случая министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев написа във Фейсбук, че насилието над животни не може да се подминава. Не само, че жестокостта към беззащитните е неприемлива, но е и червен сигнал за склонност за насилие и над хора, допълни той.

Снимка: БТА

Софийският районен съд даде ход на делото и наложи мярка за неотклонение "задържане под стража" на обвиняемия за смъртта на Кнопа. 

Снимка: БТА

Google Добавете ни като предпочитан източник в Google
ИЗБРАНО
Подлезът до Борисовата градина отново ще бъде домакин на градско събитие - с музика, изкуство и интерактивни преживявания Лайф
Подлезът до Борисовата градина отново ще бъде домакин на градско събитие - с музика, изкуство и инте...
6708
Извънземният Насар спечели четвърта световна титла на 22, рекордите отново валят Корнер
Извънземният Насар спечели четвърта световна титла на 22, рекордите отново валят
17528
Кабинетът въвежда акциз за най-мощните коли на дизел и бензин - от 500 до 6000 евро Бизнес
Кабинетът въвежда акциз за най-мощните коли на дизел и бензин - от 500 до 6000 евро
24450
Хуманоидните роботи на Xiaomi работиха 8 часа в автомобилен завод (видео) IT
Хуманоидните роботи на Xiaomi работиха 8 часа в автомобилен завод (видео)
2537
Какво са яли и пили хората преди 4000 години? Impressio
Какво са яли и пили хората преди 4000 години?
1489
Най-готиният квартал в света е стар и несъвършен: Защо младите се умориха от лъскавите градове URBN
Най-готиният квартал в света е стар и несъвършен: Защо младите се умориха от лъскавите градове
9511
Този курорт е като Малдивите, но по-евтин и съвсем близо до България Trip
Този курорт е като Малдивите, но по-евтин и съвсем близо до България
3989
Вкусовете, които обичаме, се променят заедно с нас: Защо над 80% от българите остават верни на любимите си храни? Вкусотии
Вкусовете, които обичаме, се променят заедно с нас: Защо над 80% от българите остават верни на любим...
5296
4 зодии, които се раждат с мъдростта на възрастни хора Zodiac
4 зодии, които се раждат с мъдростта на възрастни хора
1526
Валежите спират навсякъде утре, но ще бъде мъгливо, с по-студени утрини Времето
Валежите спират навсякъде утре, но ще бъде мъгливо, с по-студени утрини
2107