Те настояха за навременни мерки срещу насилието над животни и функционираща зоополиция

7810 Снимка: БТА

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Стотици протестиращи срещу насилието над животни се събраха тази вечер пред сградата на Народното събрание. Исканията им са за по-навременни мерки при проява на насилие и убийство на животни и функционираща зоополиция. Демонстрацията е организирана в социалните мрежи и е по повод убийството на кучето Кнопа в столичния квартал "Кръстова вада".

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Да спрем веригата на насилие, призоваха протестиращите. В последните дни има твърде много брутални случаи на агресия към животни, а те остават неглижирани, страхуваме се за животните си, заявиха те и призоваха за такива случаи да бъде сигнализирано веднага.

Снимка: БТА

Протестиращите носеха плакати с надписи "Защити тези, които не могат да се защитят”, "Искаме справедливост”, "Жестокостта не е геройство, тя е позор!” и скандираха "Реформа". Сред говорителите беше и фолкзвездата Азис.

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Снимка: Булфото

Те настояват да бъде повдигнато обвинение и на д-р Ненад Цоневски, който преди една година прегази кучето Мая, до този момент без никакви последствия.

"Всеки ден ми се изпращат клипове, снимки, убити, отровени, сгразени, пребивани, горени, всевъзможни начини на мъчение на животни и ако не се обединим всички като общество и не работим това да спре, няма да стане", каза пред БНТ Методи Димитров от "Бандата на безгласните".

Снимка: БТА

За протеста има подадено уведомление в Столичната община, съобщиха за БТА от Общината. В района има полицейско присъствие.

Вечерта на 1 ноември в София програмистът Йордан Атанасов прояви особена жестокост към кучето Кнопа и причини смъртта му. На кадри от инцидента, разпространени в интернет, се вижда как мъжът рита с все сила йоркширския териер, което доведе и до протести в квартала му.

Снимка: Bulphoto

На 3 ноември по повод случая министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев написа във Фейсбук, че насилието над животни не може да се подминава. Не само, че жестокостта към беззащитните е неприемлива, но е и червен сигнал за склонност за насилие и над хора, допълни той.

Снимка: БТА

Софийският районен съд даде ход на делото и наложи мярка за неотклонение "задържане под стража" на обвиняемия за смъртта на Кнопа.

Снимка: БТА

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