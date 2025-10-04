Тунелите "Витиня" и "Ечемишка" на АМ "Хемус" останаха без осветление
От АПИ призоваха шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост
Шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост през тунелите "Витиня" и "Ечемишка" на автомагистрала "Хемус", тъй като съоръженията са без осветление, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ).
Причината е авария на далекопровод.
Екипите работят за възстановяване на електрозахранването в максимално кратки срокове, уточниха от пътната агенция, като добавиха, че в следобедните часове е възстановено осветлението в тунел "Топли дол".
Шофьорите да спазват правилата за движение, да не предприемат рискови изпреварвания и да се съобразяват с ограничението на скоростта, за да се гарантира безопасността на всички пътуващи, призовават още от АПИ.
По-рано днес от пътната агенция съобщиха, че е завършило възстановяването на осветлението на път I-6 Кюстендил - Ябълково, в участъка между 25 км и 27 км. Санирани са стълбовете, изпълнени са профилактика и подмяна на окабеляването, монтирани са нови рогатки.