Единият е настанен в реанимация с травма на главата, но е в съзнание и контактен

0 Снимка: БТА

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Към момента трима български граждани се намират в болнично заведение вследствие на сблъсъците по време на футболната среща в Марсилия, съобщиха от пресцентъра на Министерството на външните работи (МВнР), позовавайки се на информация от Генералното консулство на България в Лион.

Двама от тях са под лекарско наблюдение. Един от пострадалите е настанен в реанимация с травма на главата, но е в съзнание и контактен. Другият е с лека травма и е пожелал да остане под наблюдение, въпреки че е имал възможност да бъде изписан още вчера. Третият гражданин е придружител и не се нуждае от лекарско наблюдение.

На място са генералният консул на България в Лион и полицейското аташе от Париж, които следят развитието на случая и оказват съдействие. Днес предстои медицински преглед на пострадалите, след който се очаква да бъде дадена оценка на състоянието им, на възможността за изписване и пътуване, както и на евентуалното извеждане на пострадалия от реанимация.

По първоначални данни на френските болнични и полицейски власти при инцидентите преди футболната среща между "Олимпик Марсилия" и "Левски София" са пострадали 11 български граждани, съобщиха вчера от МВнР.

От френските власти съобщават още, че има двама ранени полицаи вследствие на инцидентите около срещата.

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Военният самолет "Спартан" е в готовност да транспортира пострадалите българи в Марсилия, съобщиха за БТА от пресцентъра на Министерството на отбраната. До момента във ведомството не е получена такава заявка.

От Министерството на транспорта обявиха, че при необходимост също могат да осигурят транспорт на пострадалите, но към момента при тях не е постъпвала такава заявка. Ведомството следи ситуацията и е в постоянна координация с Министерството на външните работи.

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