264 Снимка: Личен архив

Чуйте статията:

Тригодишната Адриана (Ади) от София вече е загубила функцията на левия си бъбрек, а семейството ѝ се бори да спаси десния, преди и той да бъде увреден необратимо. Майка ѝ отправя апел за помощ чрез дарителската платформа на Павел Андреев.

"Днес, три години по-късно, отново се страхувам за живота на детето си", пише тя.

Битка още преди раждането

Историята на Ади започва още по време на бременността. В седмия месец лекарите откриват голямо образувание в областта на опашната кост на бебето.

Ади се ражда на 19 юли 2023 г. в тежко състояние. Лекарите се налага да я интубират, да я обдишват и да ѝ направят сърдечен масаж. Още същия ден в "Пирогов" е извършена спешна операция. Хирурзите премахват сакрококцигеален тератом с размери около 14,5 на 13 на 7 сантиметра, а заедно с него и опашната кост. Туморът е толкова голям, че е засегнал тъкани и мускули в областта на таза. След сложната операция бебето остава два дни на апаратно дишане.

Още тогава лекарите не успяват да поставят катетър по обичайния начин, защото не откриват нормално оформен отвор на уретрата. Първите изследвания показват и двустранна хидронефроза, тоест разширение на бъбречните кухини.

Снимка: Личен архив

Нови диагнози и най-страшната новина

След операцията Ади постепенно се възстановява и семейството се надява, че най-тежкото е минало. Вместо това започват нови проблеми: повтарящи се инфекции на пикочните пътища, нарушения в работата на пикочния мехур и връщане на урина към бъбреците.

С времето лекарите поставят диагнози неврогенен пикочен мехур, двустранна хидронефроза и хронично бъбречно заболяване. Следва и новината, от която родителите най-много се страхуват: левият бъбрек на Ади вече не функционира.

Сега опасността е да бъде увреден и единственият ѝ работещ бъбрек, ако проблемите с пикочните пътища и постоянните инфекции не бъдат овладени.

"Ади още не разбира какво означава това. Не разбира защо толкова често трябва да ходи по лекари и защо мама и татко постоянно се тревожат. Но аз разбирам. И ме е страх", споделя майка ѝ.

Необходими са 80 000 евро

Целта на кампанията е да бъдат събрани 80 000 евро за лечението на Ади. Към 17 ноември 892 души вече са дарили общо 25 180 евро, което е около 31% от нужната сума. Остават да бъдат събрани близо 55 000 евро.

Как да помогнете

Дарения могат да се правят онлайн чрез платформата на Павел Андреев:

https://pavelandreev.org/bg/campaign/leviyat-babrek-na-adi-ne-raboti-desniyat-e-zastrashen

Може да се дари и с банков превод:

Банка: Allianz Bank

IBAN: BG81BUIN95611000794805

BIC: BUINBGSF

Получател: Фондация Павел Андреев

Основание: Адриана Георгиева

Всяко дарение и всяко споделяне е шанс Ади да запази единствения си работещ бъбрек и да израсне здрава и щастлива.