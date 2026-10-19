В разследването участват и водолази, тъй като една от пробойните се простира и под водолинията

5265 Снимка: BulFoto

Чуйте статията:

Три пробойни са установени по корпуса на кораба "Челси-3", който беше атакуван в изключителната икономическа зона на България в Черно море на 13 октомври - една от лявата страна, втора от дясната в средната част и трета в района на кърмата, съобщи капитан Живко Петров, директор на "Морска администрация" - Бургас, пред БНТ.

По думите му пораженията вероятно са причинени от взривове, като една от възможните причини е атака с надводни дронове. Той уточни, че окончателното заключение за използваните средства ще бъде направено от разследващите органи и експертите.

След четири дни в открито море плавателният съд беше изтеглен до пристанище Бургас-Запад, където ще остане до приключване на необходимите следствени действия.

"Челси-3" е разположен на 25-о корабно място в зона с ограничен достъп. Плавателният съд е стабилен и е швартован с левия борд към кея.

Капитан Петров потвърди, че корабът е бил празен, когато е бил ударен: "Аз го гарантирам, защото съм го видял с очите си още в морето, когато се качихме".

Денят в няколко минути Получавайте най-важното ДИРектно в пощата си.

Вчера министърът на транспорта Георги Пеев категорично отрече твърденията, че вторият кораб на компанията собственик - "Челси-2", е изнесъл товар от "Челси-3" и допълни, че българската държава е предприела необходимите мерки, за да контролира сама процеса.

Пред бТВ директорът на "Морска администрация" - Бургас коментира и предположенията, че най-голямата пробойна може да е причинена от торпедо.

"По това, което аз съм учил за торпедото преди много години в Морското училище, то е с доста мощен заряд и би следвало този кораб буквално да го потопи", обясни Петров.

Според него обаче технологиите за производство на дронове се развиват изключително бързо, поради което точният характер на взривовете трябва да бъде установен чрез експертизи.

В разследването участват и водолази, тъй като една от пробойните се простира както над, така и под водолинията. По време на проверките са извършвани и измервания за радиация. Капитан Петров обаче уточни, че не разполага с информация за конкретната причина за тях.

Военната прокуратура образува досъдебно производство за нападението.

Предстои експертизите да установят причините за пораженията, вида на използваните средства и произхода на дроновете, участвали в атаката.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.