Разчистването се извършва с багери, фадроми, камиони и специализирани машини за извозване на наноси, кал, паднали дървета и автомобили

5384 Снимка: Областна администрация-Бургас

Почистването във ваканционното селище "Елените" продължава и днес в трескава надпревара с времето, след като от Националния институт по метеорология и хидрология предупредиха, че от утре валежите се подновяват, а през нощта срещу вторник в източната половина от страната ще бъдат интензивни. Очаква се на места отново да паднат около и над 100 литра на квадратен метър.

Стотици доброволци, военнослужещи, екипи на пожарната, полицията, община Несебър и Областния кризисен щаб са на терен, за да се справят с последиците от опустошителното наводнение. Работата се извършва с тежка техника - багери, фадроми, камиони и специализирани машини за разчистване и извозване на наноси, кал, паднали дървета и автомобили.

Започна и даването на контролиран достъп на собственици на имоти, които са потърсили съдействие, за да приберат от домовете си лични документи, лекарства и други необходими вещи. Това обаче става само в районите, където това е възможно - основно в долната част на селището. По-нагоре теренът все още е непроходим, тъй като първите етажи на сградите са затрупани с наноси, дървета и камъни, каза пред журналисти областният управител на Бургас Владимир Крумов.

Снимка: Областна администрация-Бургас

Питейната вода и електрозахранването в засегнатия район все още са спрени.

Снимка: Областна администрация-Бургас

По информация на Крумов готовността на област Бургас се поддържа с допълнителни дежурни екипи, сили и средства, в пълна мобилизация. Организацията, изградена още през изминалата седмица с екипи по места в рисковите зони, остава до второ нареждане.

Снимка: Областна администрация-Бургас

Във връзка с новите предупреждения от НИМХ областният управител изпрати повторно писмо с указания до кметовете на общини, кметствата и кметските наместници.

Те имат ангажимент да извършат повторни огледи и почистване на критичните точки в рамките на урбанизираните територии и общинската собственост, както и да върнат информация за предприетите мерки и проверените участъци.

Снимка: Областна администрация-Бургас

"Изпратили сме указания към всички кметове и да предупредят хората да спят на вторите етажи, а ако нямат такава възможност, превантивно да се преместят при близки", каза още Владимир Крумов. Той съобщи, че са осигурени денонощно дежурства.

Снимка: Областна администрация-Бургас

Утре ще започне описване на щетите там, където има достъп. Всички извадени от морето автомобили са преместени на общински паркинги, заснети са и се издават протоколи на собствениците.

Снимка: Областна администрация-Бургас

Екипите на общините, пожарната и МВР остават в готовност за бърза реакция, като ще продължи да има разположена техника и на място в отделните общини.

Снимка: Областна администрация-Бургас

Областният щаб призова гражданите в дните с прогнозирани интензивни валежи, в районите с потенциална опасност за образуване на приливни вълни, да избягват ниските етажи.

Системата BG-ALERT ще продължи да бъде активирана при необходимост, за да достигат навременни предупреждения до населението. Щабът призовава всички жители да следят официалните съобщения и да се съобразяват с указанията на институциите.

Снимка: Областна администрация-Бургас

Междувременно вицепремиерът Атанас Зафиров изрази съболезнованията си към близките на жертвите от наводнението във вилното селище.

"Ако има виновни за наводненията, се надявам те да получат наказания с цялата строгост на закона и аз ще положа лични усилия това да се случи. Повече безхаберие и мърлявщина няма да бъдат толерирани. Но първо трябва да стане ясно кой е позволил това нещо да се случи и след това да се премине към следващи стъпки. Ако се установи, че има огромни незаконни постройки, вярвайте, че държавата е готова да стигне до край", добави той.

