Трескава надпревара с времето в "Елените" преди да завали отново (видео/снимки)
Разчистването се извършва с багери, фадроми, камиони и специализирани машини за извозване на наноси, кал, паднали дървета и автомобили
Почистването във ваканционното селище "Елените" продължава и днес в трескава надпревара с времето, след като от Националния институт по метеорология и хидрология предупредиха, че от утре валежите се подновяват, а през нощта срещу вторник в източната половина от страната ще бъдат интензивни. Очаква се на места отново да паднат около и над 100 литра на квадратен метър.
Водокалипсис
Стотици доброволци, военнослужещи, екипи на пожарната, полицията, община Несебър и Областния кризисен щаб са на терен, за да се справят с последиците от опустошителното наводнение. Работата се извършва с тежка техника - багери, фадроми, камиони и специализирани машини за разчистване и извозване на наноси, кал, паднали дървета и автомобили.
Започна и даването на контролиран достъп на собственици на имоти, които са потърсили съдействие, за да приберат от домовете си лични документи, лекарства и други необходими вещи. Това обаче става само в районите, където това е възможно - основно в долната част на селището. По-нагоре теренът все още е непроходим, тъй като първите етажи на сградите са затрупани с наноси, дървета и камъни, каза пред журналисти областният управител на Бургас Владимир Крумов.
Питейната вода и електрозахранването в засегнатия район все още са спрени.
По информация на Крумов готовността на област Бургас се поддържа с допълнителни дежурни екипи, сили и средства, в пълна мобилизация. Организацията, изградена още през изминалата седмица с екипи по места в рисковите зони, остава до второ нареждане.
Във връзка с новите предупреждения от НИМХ областният управител изпрати повторно писмо с указания до кметовете на общини, кметствата и кметските наместници.
Те имат ангажимент да извършат повторни огледи и почистване на критичните точки в рамките на урбанизираните територии и общинската собственост, както и да върнат информация за предприетите мерки и проверените участъци.
"Изпратили сме указания към всички кметове и да предупредят хората да спят на вторите етажи, а ако нямат такава възможност, превантивно да се преместят при близки", каза още Владимир Крумов. Той съобщи, че са осигурени денонощно дежурства.
Утре ще започне описване на щетите там, където има достъп. Всички извадени от морето автомобили са преместени на общински паркинги, заснети са и се издават протоколи на собствениците.
Екипите на общините, пожарната и МВР остават в готовност за бърза реакция, като ще продължи да има разположена техника и на място в отделните общини.
Областният щаб призова гражданите в дните с прогнозирани интензивни валежи, в районите с потенциална опасност за образуване на приливни вълни, да избягват ниските етажи.
Системата BG-ALERT ще продължи да бъде активирана при необходимост, за да достигат навременни предупреждения до населението. Щабът призовава всички жители да следят официалните съобщения и да се съобразяват с указанията на институциите.
Междувременно вицепремиерът Атанас Зафиров изрази съболезнованията си към близките на жертвите от наводнението във вилното селище.
"Ако има виновни за наводненията, се надявам те да получат наказания с цялата строгост на закона и аз ще положа лични усилия това да се случи. Повече безхаберие и мърлявщина няма да бъдат толерирани. Но първо трябва да стане ясно кой е позволил това нещо да се случи и след това да се премине към следващи стъпки. Ако се установи, че има огромни незаконни постройки, вярвайте, че държавата е готова да стигне до край", добави той.