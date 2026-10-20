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Намерени са останки, свързани с поразяването на кораба "Chelsea 3", които българските служби предстои да анализират, съобщи транспортният министър Георги Пеев пред журналисти в пловдивското село Калояново, цитиран от bTV. 

Черно море под прицел

Той не уточни дали става въпрос за части от дронове, но допълни, че намерените останки ще бъдат анализирани.

На 17 октомври моторния плавателен съд бе изтеглен до пристанище Бургас. Четири дни по-рано премиерът Румен Радев съобщи за нови атаки с дронове срещу кораби в Черно море край България. Моторният кораб "Chelsea 3", плаващ под малтийски флаг, беше атакуван на 17 морски мили източно от Бяла, като всички 15 души от екипажа бяха спасени. Другият кораб "HS Dignity", плаващ под флага на Гвинея-Бисау, беше ударен от дрон и потъна на 17 морски мили източно от Шабла.

Военно-окръжна прокуратура - София обяви, че образува досъдебно производство във връзка с постъпил сигнал, съдържащ твърдения за извършено престъпление в изключителната икономическа зона на България в Черно море, свързано с плавателния съд "Chelsea 3".

Георги Пеев добави, че когато има готови резултати, обществото ще бъде информирано.

"Има много сериозни пробойни, аз ги видях лично. Лошото време предопредели сложността на тази операция. Оттук нататък българските служби, които са ангажирани с този процес, извършват разследване. Ако българските служби нямат техническа възможност, ще привлечем партньорски организации, които имат опит в подобни разследвания", обясни транспортният министър.

По думите му няма намаление на корабния трафик на пристанищата във Варна и Бургас. Дори има леко увеличение.

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"Това, което можем да направим, е да продължим контрола. Интегрираната информация, която получаваме, да я споделяме с нашите партньори Румъния и Турция и ние го правим. И да осигурим максимално сигурността на корабоплаването в нашето териториално море", каза още Георги Пеев.

"Последствията от военните действия и ударите, които са в близост до нашата територия, са по-дългосрочни. Ефектите най-вероятно ще ги наблюдаваме в бъдеще", посочи транспортният министър.

"Ще направим всичко възможно да осигурим условия за зърнопроизводителите, защото сега е сезонът. Разработваме различни мерки", допълни той.

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