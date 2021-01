Националната гвардия е на път към Капитолия, за да помогне за слагане на край на окупацията на сградата на американския Конгрес от поддръжници на Тръмп, които опитват да предотвратят удостоверяването на резултатите от президентските избори, предаде Асошиейтед прес. Малко по-рано в изявление Доналд Тръмп заяви на своите привърженици: "Време да се прибирате вкъщи, не искаме никой да пострада, обичам ви".

"По заповед на президента Доналд Тръмп, Националната гвардия е на път, заедно с други федерални служби за опазване на обществения ред", заяви в "Туитър" прессекретарката на Белия дом Кейли Макенани.

"Повтаряме призива на президента Тръмп срещу насилието и за запазване на спокойствие", добави тя.

По данни на Пентагона 1100 служители на Националната гвардия са мобилизирани да подкрепят правоохранителните органи. Те ще бъдат използвани за охраняване на контролни пунктове и други подобни задачи, а също така и за опазването на реда по време на полицейския час, който влиза в сила в 18 часа вашингтонско време (1 часа след полунощ българско - бел. ред.)

В Twitter изтече информация за потвърждение от министъра на отбраната, че вицепрезидентът Майк Пенс, а не президентът Тръмп, е дал разрешение на място да бъде изпратена Националната гвардия.

Междувременно Пенс шокира републиканските поддръжници, сменяйки снимката на корицата си в Туитър с кадър на Байдън.

Членове на Конгреса от Републиканската партия публично призоваха Тръмп да осъди по-категорично насилието и да призове за край на окупацията, заради която бе прекратена съвместната сесия на двете камари.

Тръмп загуби изборите през ноември от демократа Джо Байдън, но отказа да признае поражение и през последните два месеца убеждаваше поддръжниците си, че масови изборни измами са му отнели победата.

Лидерите на демократите в двете камари на Конгреса настояха президентът Доналд Тръмп да разпореди на привържениците си да напуснат Капитолия, предаде Асошиейтед прес.

Лидерът на демократите в Сената Чък Шумър и председателката на Камарата на представителите Нанси Пелоси излязоха с общо изявление днес, в което призовават Тръмп да изиска от протестиращите да напуснат територията на Капитолия незабавно.

Самият Доналд Тръмп призова демонстрантите да "останат мирни", но не ги призова изрично да се изтеглят.

От своя страна вицепрезидентът Майк Пенс, който беше евакуиран от Сената на сигурно място, призова протестиращите да се разпръснат. "Насилието и разрушението на Капитолия на САЩ трябва да спрат и то веднага", написа Пенс в Туитър.

The violence and destruction taking place at the US Capitol Must Stop and it Must Stop Now. Anyone involved must respect Law Enforcement officers and immediately leave the building.