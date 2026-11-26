На терен работят над 200 души и над 15 екипа с тежка механизация

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За отстраняване на авариите в "Топлофикация София" ЕАД на терен работят над 200 души и над 15 екипа с тежка механизация, каза изпълнителният директор на дружеството Петър Петров на брифинг в сградата на Столичната община след срещата с кмета на София Васил Терзиев относно проблема с отоплението и топлата вода в студентските общежития.

Петров посочи, че дружеството е започнало разговори за наемане на допълнителен човешки ресурс и техника, за да може да отстранява авариите много по-бързо.

Дори със собствения добре концентриран ресурс, смятаме, че значително напреднахме. Над 50 аварии са отстранени в рамките на седмица и половина. Останалите аварии, които са около 500, все още не са преодолени, ще имаме нужда от малко допълнително съдействие, посочи Петър Петров.

Правим всичко възможно да се справим с тежката ситуация. Ако търсим крайното и трайно решение на проблема, то е подмяна на мрежата. Това, което вече сме започнали, посочи той.

Приветствам Общинския съвет като представител на собственика на дружеството, да приеме нашия бизнес план и решенията, които предлагаме, а именно да подменим максимално много трасета за следващата година, за да може да не се налага да водим тези разговори допълнително, посочи той.

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Съжалявам, че дългите години на невъзможност дружеството да инвестира в мрежа, оказват това влияние в момента и подхождам с пълно разбиране към всички засегнати абонати. Обръщам внимание, че районите не са цяла София, посочи Петров.

Засегнати са около 2% от всички клиенти на "Топлофикация" и крайни потребители на дружеството, каза Петров.

Той увери, че дружеството прави всичко възможно по силите си да отстрани настоящите проблеми. Те са от амортизирани съоръжения с много механизация, което отнема време и не може със магическа пръчка да ги решим, каза той.

Този сезон трябва да намерим решение, за да може максимално бързо да се излезе от аварийния режим в части от "Младост", "Дружба", "Студентски град", каза столичният кмет Васил Терзиев на брифинг вчера.

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В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.