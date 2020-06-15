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"Топлофикация София" съобщи, че планираните от днес реконструкции в кварталите "Студентски град", "Витоша", "Малинова долина" и "Дървеница" се отлагат за месец юли.

За периода от 15 юли до 21 август без подаване на топла вода в "Дървеница" ще бъдат УСБАЛ по Онкология и всички стопански абонати.

Без топла вода в "Студентски град" ще бъдат всички общежития от бл. № 1 до бл. № 61; всички сгради на университети на НСА, УНСС, МГУ, ЛТУ, ХТМУ, ТУ, зала "Октомври", какво и всички стопански и жилищни сгради в квартала.

В кв. "Витоша" засегнатите ще бъдат - Стол 15, Бизнес център Интелект, Радиохимия, Бл. № 4А, ул. "Иван Багрянов" № 19, МГИ Лаборатория, Библиотека, Музей, Стол, Геопроучвателен ф-т, Хранителен Блок, инв. Д-я, Музейко, ТУ блок № 11, блок № 12, Тенис база, Общежитие бл. №№ 1, 2, 3, 4, 5 /община/, 6, Стол № 17, Хотел "Витоша", Инвитро болница, ул. Росарио № 2, бул. "Г. М. Димитров" № 38, ул. "Никола Габровски" № 90, № 102А, хотел "Вега", ул. "Христо Данов" №№ 11, 15, 17, НХА приложни изкуства, ул. "Акад. Йордан Трифонов" №№ 4, 6, 6А, 8, 1, 3, 5, 7, 11, ул. "Проф. Христо Вакарелски" №№ 1, 3, 5, 5А, както и бл. №№ 1, 2, 3, 5Б, 6, 7, 9, 11, ул. "Проф. Георги Златарски" №№ 3, 5, 18 и бул. "Симеоновско шосе" № 9.

Без подаване на топла вода в "Малинова долина" ще бъдат бл. №№ 1, 4, 4а, 59А, 59Б, 61А, 62, 63, 64, 67, ул. "Боян Боянов" № 2, а на бул. "Симеоновско шосе" - резиденциите на Афганистан, Кувейт, Иран, Индонезия, Китай, Сирия, Алжир, Мароко, Венецуела, Белгия, Испания и Аржентина.