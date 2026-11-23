Проф. Вагалински обясни, че археогенетичните изследвания са сложен и продължителен процес, обикновено са необходими около шест месеца за получаване на резултатите

3009 Снимка: БТА

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Тленните останки на цар Самуил и на негови предполагаеми родственици може да бъдат изпратени за генетични изследвания в Института "Макс Планк" в Германия до края на годината.

Това съобщи за БТА проф. д-р Людмил Вагалински от Националния археологически институт с музей при БАН, който беше част от екипа, подготвил и транспортирал тленните останки на българския владетел и неговото семейство от Гърция в България на 3 октомври тази година.

В екипа, участвал в пренасянето на трите ковчега от Солун, бяха още доц. Виктория Русева и докторантката Доника Йорданова. Проф. Вагалински участва лично в процеса по подготовката и транспортирането на останките, които пристигнаха в България с военнотранспортен самолет "Спартан".

В момента се уточняват детайлите по сътрудничеството с германския научен институт, като предстои да бъдат оформени необходимите договорености и да се получат разрешенията за изпращане на костния материал. По думите на проф. Вагалински процесът зависи и от Министерството на културата, от което се очаква разрешение за извършване на изследванията.

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"До края на годината би трябвало да стане", посочи археологът, като уточни, че вече е постигнато принципно съгласие за сътрудничество с института. Предстои да бъдат конкретизирани условията, сроковете и начинът на работа между двете страни.

Проф. Вагалински обясни, че археогенетичните изследвания са сложен и продължителен процес. Обикновено са необходими около шест месеца за получаване на резултатите, но това зависи от състоянието на костния материал и от запазените в него биологични вещества. Не е изключено при недостатъчно количество или качество на материала да се наложи вземането на допълнителни проби.

"Тези хора са погребани преди хиляда години и костите са загубили много от своето съдържание, което е важно за изследването", обясни археологът.

Той подчерта, че работата по организирането на анализите не е прекъсвала. Изборът на изследователски център е важна стъпка, тъй като е необходимо да се осигури надеждно изследване и възможност за съпоставяне на генетичните данни. Целта е чрез установяване на родствените връзки между хората, чиито останки ще бъдат изследвани, да се получи повече информация за цар Самуил и неговото семейство.

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