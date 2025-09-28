Движението по магистрала "Тракия" при км 225 в посока София се осъществява временно в една лента. Причината за това е запалил се ТИР. Ограничава се движението в активната и аварийна ленти.

Трафикът и се пренасочва в изпреварващата лента.

Пътуващите по "Тракия" съобщават и за образувани тапи около Ихтиман и Пазарджик, като първата е по-съществена.

От АПИ предупредиха, че са възможни задръствания и тежък трафик през почивните дни специално по "Тракия", където от 23 септември насам текат едновременно три ремонта. Те ще продължат до края на ноември.

Движението около Ихтиман към 14:30 часа
Движението около Ихтиман към 14:30 часа Снимка: Google map

Полагат асфалт, нова маркировка, сменят пътни знаци и предприемат отводнителни дейности, а всичко това ще продължи до края на ноември. От пътната агенция анонсираха, че ако станат големи тапи, по преценка на "Пътна полиция", могат да бъдат въвеждани и допълнителни мерки за облекчаване на движението.

Апелът е шофьорите да предвидят повече време за пътуване и да спазват стриктно пътните знаци и въведената временна организация на движението.

