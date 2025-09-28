ТИР се запали на магистрала "Тракия"
Инцидентът е станал в близост до Стара Загора в посока София
Движението по магистрала "Тракия" при км 225 в посока София се осъществява временно в една лента. Причината за това е запалил се ТИР. Ограничава се движението в активната и аварийна ленти.
Трафикът и се пренасочва в изпреварващата лента.
Пътуващите по "Тракия" съобщават и за образувани тапи около Ихтиман и Пазарджик, като първата е по-съществена.
От АПИ предупредиха, че са възможни задръствания и тежък трафик през почивните дни специално по "Тракия", където от 23 септември насам текат едновременно три ремонта. Те ще продължат до края на ноември.
Полагат асфалт, нова маркировка, сменят пътни знаци и предприемат отводнителни дейности, а всичко това ще продължи до края на ноември. От пътната агенция анонсираха, че ако станат големи тапи, по преценка на "Пътна полиция", могат да бъдат въвеждани и допълнителни мерки за облекчаване на движението.
Апелът е шофьорите да предвидят повече време за пътуване и да спазват стриктно пътните знаци и въведената временна организация на движението.