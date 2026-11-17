Столичният кмет наблюдава премахването на незаконна ограда около 1542 кв. м публична общинска собственост на трасето на изграждащата се връзка между "Младост" и "Дружба"

43936 Снимка: Facebook/Васил Терзиев

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Столичният кмет Васил Терзиев наблюдава премахването на незаконна ограда около 1542 кв. м публична общинска собственост на трасето на изграждащия се булевард "Копенхаген", който ще свързва кварталите "Младост" и "Дружба".

Строителството на един от най-важните инфраструктурни проекти на София започна в края на август т.г., като срокът е 350 дни, през които трябва да бъде изградена отсечката с дължина близо километър и половина на стойност 28 милиона евро.

Проектът включва 2,8 км релсов път, 2,8 км велоалеи, 8400 кв. м нови тротоари, 389 нови дървета. Трамвайното трасе ще бъде изградено в средата на булеварда. Според плановете то ще осигури връзка между "Дружба 2" и района на "Младост", включително с възможност за достъп до метростанция "Младост 1".

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"Понякога справедливостта идва с багер и флекс. Днес премахваме още една ограда. Зад нея някой си е заградил 1542 кв. м публична общинска собственост. Теренът е по трасето на бъдещия бул. "Копенхаген" - транспортна връзка, която софиянци чакат от 40 години. През лятото направихме първата копка. Сега трябва да продължим строителството. А там, където трябва да работят машините, някой е поставил ограда, претендира, че земята му принадлежи по давност и пречи на изграждането на булеварда", написа градоначалникът в официалния си профил във Фейсбук.

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Снимка: Facebook/Васил Терзиев

По думите на Терзиев оградата е издигната без да е представен нито един документ за собственост. Кметът на София е категоричен, че теренът е публична общинска собственост, която по закон не може да бъде придобита по този начин.

Снимка: Facebook/Васил Терзиев

"Абсолютна наглост, която няма да допуснем. Оградата си отива. Строителството продължава", добави той.

Снимка: Facebook/Васил Терзиев

По думите на столичния кмет в града има десетки места, които през годините са преминали в частни ръце.

Снимка: Facebook/Васил Терзиев

"Някои безвъзвратно. За други все още водим тежки съдебни битки. Вече премахнахме незаконни постройки край язовир "Искър" и до езерото "Ариана". Продължаваме действията си по "Капитолия" и "Кошарите". Водим съдебната битка за къпалня "Мария Луиза" и Летния театър. Зад тези случаи стоят години, понякога десетилетия, през които някой е разчитал, че нищо няма да се промени. Но София не може да се развива, ако приемаме всяка незаконна ограда за непреодолима граница. Няма да си затваряме очите и няма да оставяме неоснователни частни претенции да спират проекти, от които градът има нужда. Продължаваме с бул. "Копенхаген". И с връщането на града на хората", заключи Васил Терзиев.

Снимка: Facebook/Васил Терзиев

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