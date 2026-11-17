Терзиев на строящ се булевард: Понякога справедливостта идва с багер и флекс (снимки)
Столичният кмет наблюдава премахването на незаконна ограда около 1542 кв. м публична общинска собственост на трасето на изграждащата се връзка между "Младост" и "Дружба"
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Столичният кмет Васил Терзиев наблюдава премахването на незаконна ограда около 1542 кв. м публична общинска собственост на трасето на изграждащия се булевард "Копенхаген", който ще свързва кварталите "Младост" и "Дружба".
Столична община
Строителството на един от най-важните инфраструктурни проекти на София започна в края на август т.г., като срокът е 350 дни, през които трябва да бъде изградена отсечката с дължина близо километър и половина на стойност 28 милиона евро.
Проектът включва 2,8 км релсов път, 2,8 км велоалеи, 8400 кв. м нови тротоари, 389 нови дървета. Трамвайното трасе ще бъде изградено в средата на булеварда. Според плановете то ще осигури връзка между "Дружба 2" и района на "Младост", включително с възможност за достъп до метростанция "Младост 1".
"Понякога справедливостта идва с багер и флекс. Днес премахваме още една ограда. Зад нея някой си е заградил 1542 кв. м публична общинска собственост. Теренът е по трасето на бъдещия бул. "Копенхаген" - транспортна връзка, която софиянци чакат от 40 години. През лятото направихме първата копка. Сега трябва да продължим строителството. А там, където трябва да работят машините, някой е поставил ограда, претендира, че земята му принадлежи по давност и пречи на изграждането на булеварда", написа градоначалникът в официалния си профил във Фейсбук.
По думите на Терзиев оградата е издигната без да е представен нито един документ за собственост. Кметът на София е категоричен, че теренът е публична общинска собственост, която по закон не може да бъде придобита по този начин.
"Абсолютна наглост, която няма да допуснем. Оградата си отива. Строителството продължава", добави той.
По думите на столичния кмет в града има десетки места, които през годините са преминали в частни ръце.
"Някои безвъзвратно. За други все още водим тежки съдебни битки. Вече премахнахме незаконни постройки край язовир "Искър" и до езерото "Ариана". Продължаваме действията си по "Капитолия" и "Кошарите". Водим съдебната битка за къпалня "Мария Луиза" и Летния театър. Зад тези случаи стоят години, понякога десетилетия, през които някой е разчитал, че нищо няма да се промени. Но София не може да се развива, ако приемаме всяка незаконна ограда за непреодолима граница. Няма да си затваряме очите и няма да оставяме неоснователни частни претенции да спират проекти, от които градът има нужда. Продължаваме с бул. "Копенхаген". И с връщането на града на хората", заключи Васил Терзиев.