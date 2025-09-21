Историци ще припомнят събитията от 1908 г. и значението им за днешна България

21

На 22 септември, по повод 117 години от обявяването на Независимостта на България, екипът на bTV ще излъчи специално празнично издание на "Тази сутрин", пряко от старопрестолната столица Велико Търново. Водещите Мария Цънцарова и Златимир Йочев ще поведат зрителите на вълнуващо пътешествие през историята, паметта и символиката на Независимостта.

Сред акцентите и специалните гости в изданието ще бъдат гвардейският представителен оркестър с тържествено музикално участие на живо; градоначалникът на Велико Търново Даниел Панов, който ще сподели повече за духа на града и значението на празника днес; избраната за председател на Българския олимпийски комитет Весела Лечева и певицата Маги Джанаварова - и двете, родом от ВеликоТърново.

В предаването зрителите ще имат възможност да видят манифеста за обявяване на Независимостта и как се съхранява в архивите. Историци ще припомнят събитията от 1908 г. и значението им за днешна България; bTV ще разкаже и за 40-годишнината от спектакъла "Звук и светлина" - емблематичното аудиовизуално шоу над хълма Царевец, което продължава да вдъхновява поколения българи с магията на историята и светлината.

Гледайте в понеделник от 6:55 ч. по bTV и слушайте по bTV Radio!

