Корабът е бил теглен на буксир от пристанището в Констанца от влекача "Рамазан Бей", когато се късат въжетата

5806 Скрийншот: "Фейсбук", "Маритайм"

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Танкерът "Ментор", теглен на буксир от Констанца, е скъсал въжетата и дрейфува в района на Шабла.

Министерството на транспорта и съобщенията следи ситуацията с кораба, който превозва 11 000 тона слънчогледово олио, по предварителни данни, съобщиха от ведомството.

Операцията по буксиране на танкера е започнала от пристанище "Констанца". Корабът е бил теглен от влекача "Рамазан Бей", който къса въжетата на буксирната линия и в момента танкерът "Ментор" дрейфува край нашия бряг в Черно море.

Влекачът излъчва AIS сигнал и екипажът му е във връзка със службите за контрол на корабния трафик, които са разпоредили влекачът да стои в района на танкера.

Влекачът също стои на дрейф, а на борда му има ограничено количество гориво, съобщава специализираният сайт "Маритайм". Към мястото се насочва влекач под флага на Камерун, който в момента се намира източно от Ахтопол.

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Уточнява се, че към момента няма опасност "Ментор" да заседне край българския бряг. Установена е връзка със собственика. Ситуацията се наблюдава и анализира в координация с морската администрация.

Турският влекач AYAZ BEY подаде сигнал за бедствие, след като се сблъска с "Ментор" в Черно море край румънския курорт Нептун, северно от Шабла на 4 ноември. На борда му е имало 7 турски моряци, а след удара плавателният съд е бил застрашен от потъване.

Инцидентът е станал рано сутринта във вторник, съобщиха от Министерството на вътрешните работи на Румъния в официалната си страница във "Фейсбук". Трима от моряците са евакуирани, а останалите четирима са отказали помощ.

И двата турски влекача са участвали в началото в операцията по изтеглянето на натоварения с тонове олио плавателен съд от украински води към Турция. "Ментор" е претърпял повреда по-рано край пристанището на Одеса и по време на буксира е бил без екипаж.

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