Google Добавете ни като предпочитан източник в Google

Чуйте статията:

Танкерът "Ментор", теглен на буксир от Констанца, е скъсал въжетата и дрейфува в района на Шабла.

Черно море под прицел

Министерството на транспорта и съобщенията следи ситуацията с кораба, който превозва 11 000 тона слънчогледово олио, по предварителни данни, съобщиха от ведомството.

Операцията по буксиране на танкера е започнала от пристанище "Констанца". Корабът е бил теглен от влекача "Рамазан Бей", който къса въжетата на буксирната линия и в момента танкерът "Ментор" дрейфува край нашия бряг в Черно море.

Влекачът излъчва AIS сигнал и екипажът му е във връзка със службите за контрол на корабния трафик, които са разпоредили влекачът да стои в района на танкера.

Влекачът също стои на дрейф, а на борда му има ограничено количество гориво, съобщава специализираният сайт "Маритайм". Към мястото се насочва влекач под флага на Камерун, който в момента се намира източно от Ахтопол.

Уточнява се, че към момента няма опасност "Ментор" да заседне край българския бряг. Установена е връзка със собственика. Ситуацията се наблюдава и анализира в координация с морската администрация.

Турският влекач AYAZ BEY подаде сигнал за бедствие, след като се сблъска с "Ментор" в Черно море край румънския курорт Нептун, северно от Шабла на 4 ноември. На борда му е имало 7 турски моряци, а след удара плавателният съд е бил застрашен от потъване.

МО на Русия показа атака по кораб, разпознаха ударен в румънски води танкер
Виж още МО на Русия показа атака по кораб, разпознаха ударен в румънски води танкер

Инцидентът е станал рано сутринта във вторник, съобщиха от Министерството на вътрешните работи на Румъния в официалната си страница във "Фейсбук". Трима от моряците са евакуирани, а останалите четирима са отказали помощ.

И двата турски влекача са участвали в началото в операцията по изтеглянето на натоварения с тонове олио плавателен съд от украински води към Турция. "Ментор" е претърпял повреда по-рано край пристанището на Одеса и по време на буксира е бил без екипаж.

Google Добавете ни като предпочитан източник в Google
ИЗБРАНО
Подлезът до Борисовата градина отново ще бъде домакин на градско събитие - с музика, изкуство и интерактивни преживявания Лайф
Подлезът до Борисовата градина отново ще бъде домакин на градско събитие - с музика, изкуство и инте...
6574
Извънземният Насар спечели четвърта световна титла на 22, рекордите отново валят Корнер
Извънземният Насар спечели четвърта световна титла на 22, рекордите отново валят
16535
Кабинетът въвежда акциз за най-мощните коли на дизел и бензин - от 500 до 6000 евро Бизнес
Кабинетът въвежда акциз за най-мощните коли на дизел и бензин - от 500 до 6000 евро
19446
Щети за десетки милиони след кибератаката срещу супермаркети в над 10 европейски държави IT
Щети за десетки милиони след кибератаката срещу супермаркети в над 10 европейски държави
5034
Какво са яли и пили хората преди 4000 години? Impressio
Какво са яли и пили хората преди 4000 години?
1363
Най-готиният квартал в света е стар и несъвършен: Защо младите се умориха от лъскавите градове URBN
Най-готиният квартал в света е стар и несъвършен: Защо младите се умориха от лъскавите градове
9371
Този курорт е като Малдивите, но по-евтин и съвсем близо до България Trip
Този курорт е като Малдивите, но по-евтин и съвсем близо до България
3074
Вкусовете, които обичаме, се променят заедно с нас: Защо над 80% от българите остават верни на любимите си храни? Вкусотии
Вкусовете, които обичаме, се променят заедно с нас: Защо над 80% от българите остават верни на любим...
3942
4 зодии, които се раждат с мъдростта на възрастни хора Zodiac
4 зодии, които се раждат с мъдростта на възрастни хора
1253
Валежите спират навсякъде утре, но ще бъде мъгливо, с по-студени утрини Времето
Валежите спират навсякъде утре, но ще бъде мъгливо, с по-студени утрини
1981