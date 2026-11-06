Google Добавете ни като предпочитан източник в Google

Чуйте статията:

Президентът Илияна Йотова и премиерът Румен Радев изразиха съболезнования за загубата на Вежди Рашидов и изтъкнаха силата на личността му, в която разбирането му за свобода беше неотменно вплетено в творчеството му и в дейността му като обществена личност и политик.

Още по темата

"Свободата окриляваше не само дарбата на Вежди Рашидов, но и всяка негова мисъл и действие. Той не позволяваше на злобата на деня, на политически и лични пристрастия да оковат тази свобода. Смело и на глас изразяваше своите позиции без притеснения, че конюнктурата може да не одобри", заяви президентът Илияна Йотова в съболезнователен адрес до семейството и близките на скулптора, общественик, бивш министър на културата и председател на 48-ото Народно събрание.

Държавният глава изтъкна, че България е загубила голямо име в културния, обществения и политическия си живот, а днес скърбят всички, които творецът и човекът Вежди Рашидов е докоснал през земния си път. "Вежди Рашидов раздаваше щедро таланта си, получи заслужено признание у нас и в чужбина. Със своя почерк оставя незаличима диря", посочва президентът Йотова.

Президентът отбелязва готовността на Вежди Рашидов винаги да изслуша и приеме чуждото мнение, както и достойнството му да признава грешките си, което днес малцина правят.

Почина Вежди Рашидов
Виж още Почина Вежди Рашидов

"Рашидов казваше, че често ние, българите, не уважаваме свободата и не знаем какво да правим с нея - и беше прав. Прав беше, че трябва да имаме заслужено самочувствие и гордо да отстояваме себе си на европейската и международната сцена", заявява държавният глава.

Йотова публикува и пост в социалната мрежа с личното си прощаване с Рашидов, с когото бяха семейни приятели, а той й засвидетелства подкрепата си, като влезе в Инициативния комитет на Илияна Йотова преди президентския вот. На упреците защо го е направил, Рашидов отвърна, че това е неговият мажоритарен избор, след като ГЕРБ няма свой кандидат.

"Благодаря ти, Вежди, за мъдрите разговори и ценните съвети. За споровете и подкрепата. Убедена съм, че ще разведряваш атмосферата там горе с присъщото си чувство за хумор и самоирония. Светъл път на душата ти!", сбогува се Йотова с него във "Фейсбук".

Премиерът Румен Радев също изрази съболезнования за кончината му.

"България загуби Вежди Рашидов, изтъкнат скулптор, творец с ярка индивидуалност и обществено присъствие. Творчеството му ще остави незаличима следа в българската култура", написа във "Фейсбук" Радев. И той изтъкна свободолюбивия характер и смелостта на човека Вежди Рашидов.

"Вежди Рашидов беше човек с характер, който не се страхуваше да отстоява позициите си, дори когато те не бяха политически удобни и съобразени със силните на деня. Изразявам най-искрените си съболезнования на семейството и близките му. Поклон пред светлата му памет!", написа Румен Радев.

Поклонението пред Вежди Рашидов ще бъде на 12 ноември от 11:00 часа в Народния театър "Иван Вазов", съобщи БТА.

Google Добавете ни като предпочитан източник в Google
ИЗБРАНО
Милева Марич и Алберт Айнщайн: тя жертва себе си за него; той я предаде, опиянен от славата Лайф
Милева Марич и Алберт Айнщайн: тя жертва себе си за него; той я предаде, опиянен от славата
8765
"Червен" триумф: ЦСКА нокаутира "Левски" с 3 безответни гола и го свали от върха Корнер
"Червен" триумф: ЦСКА нокаутира "Левски" с 3 безответни гола и го свали от върха
18337
Пеканов: Съкращаваме 5000 щатни бройки, спираме индексацията на заплатите в МВР Бизнес
Пеканов: Съкращаваме 5000 щатни бройки, спираме индексацията на заплатите в МВР
33355
Хакери хакнаха руската статистическа служба и издадоха загубите във войната в Украйна IT
Хакери хакнаха руската статистическа служба и издадоха загубите във войната в Украйна
28273
Идеята за "Път към висшето общество" се родила в болница Impressio
Идеята за "Път към висшето общество" се родила в болница
3053
Нощ на ръба на пропастта: До този хотел се стига само с катерене. А как се слиза? (снимки/видео) Trip
Нощ на ръба на пропастта: До този хотел се стига само с катерене. А как се слиза? (снимки/видео)
18226
Астролог посочи жените от зодиака, които обичат да живеят на чужда сметка Zodiac
Астролог посочи жените от зодиака, които обичат да живеят на чужда сметка
912
Динамично време през седмицата, с температури до 25 градуса, след това рязко застудяване, дъжд и сняг Времето
Динамично време през седмицата, с температури до 25 градуса, след това рязко застудяване, дъжд и сня...
5068