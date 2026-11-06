Поклонението пред твореца и бивш министър на културата ще се състои на 12 ноември в Народния театър

2375 Снимка: БТА

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Президентът Илияна Йотова и премиерът Румен Радев изразиха съболезнования за загубата на Вежди Рашидов и изтъкнаха силата на личността му, в която разбирането му за свобода беше неотменно вплетено в творчеството му и в дейността му като обществена личност и политик.

"Свободата окриляваше не само дарбата на Вежди Рашидов, но и всяка негова мисъл и действие. Той не позволяваше на злобата на деня, на политически и лични пристрастия да оковат тази свобода. Смело и на глас изразяваше своите позиции без притеснения, че конюнктурата може да не одобри", заяви президентът Илияна Йотова в съболезнователен адрес до семейството и близките на скулптора, общественик, бивш министър на културата и председател на 48-ото Народно събрание.

Държавният глава изтъкна, че България е загубила голямо име в културния, обществения и политическия си живот, а днес скърбят всички, които творецът и човекът Вежди Рашидов е докоснал през земния си път. "Вежди Рашидов раздаваше щедро таланта си, получи заслужено признание у нас и в чужбина. Със своя почерк оставя незаличима диря", посочва президентът Йотова.

Президентът отбелязва готовността на Вежди Рашидов винаги да изслуша и приеме чуждото мнение, както и достойнството му да признава грешките си, което днес малцина правят.

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"Рашидов казваше, че често ние, българите, не уважаваме свободата и не знаем какво да правим с нея - и беше прав. Прав беше, че трябва да имаме заслужено самочувствие и гордо да отстояваме себе си на европейската и международната сцена", заявява държавният глава.

Йотова публикува и пост в социалната мрежа с личното си прощаване с Рашидов, с когото бяха семейни приятели, а той й засвидетелства подкрепата си, като влезе в Инициативния комитет на Илияна Йотова преди президентския вот. На упреците защо го е направил, Рашидов отвърна, че това е неговият мажоритарен избор, след като ГЕРБ няма свой кандидат.

"Благодаря ти, Вежди, за мъдрите разговори и ценните съвети. За споровете и подкрепата. Убедена съм, че ще разведряваш атмосферата там горе с присъщото си чувство за хумор и самоирония. Светъл път на душата ти!", сбогува се Йотова с него във "Фейсбук".

Премиерът Румен Радев също изрази съболезнования за кончината му.

"България загуби Вежди Рашидов, изтъкнат скулптор, творец с ярка индивидуалност и обществено присъствие. Творчеството му ще остави незаличима следа в българската култура", написа във "Фейсбук" Радев. И той изтъкна свободолюбивия характер и смелостта на човека Вежди Рашидов.

"Вежди Рашидов беше човек с характер, който не се страхуваше да отстоява позициите си, дори когато те не бяха политически удобни и съобразени със силните на деня. Изразявам най-искрените си съболезнования на семейството и близките му. Поклон пред светлата му памет!", написа Румен Радев.

Поклонението пред Вежди Рашидов ще бъде на 12 ноември от 11:00 часа в Народния театър "Иван Вазов", съобщи БТА.

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