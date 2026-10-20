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Нямам идея какви останки са открити от кораба Chelsea-3 и дали министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев е говорил за останки от дронове, или за такива от взрива, каза пред журналисти министърът на отбраната Димитър Стоянов.

Кабинетът "Радев"

В изявлението си по-рано днес Пеев понечи, но се спря и не каза останки от какво са намерени.

"Българските служби, които са ангажирани с този процес, извършват разследване. Доколкото съм информиран, вече са намерили определени останки от..., които те ще анализират", бяха точните му думи.

Пеев добави, че когато има готови резултати, обществото ще бъде информирано.

"Информацията, която трябва да излезе, трябва да бъде от Военната прокуратура", посочи министърът на отбраната и добави, че Военна полиция също има готовност да окаже помощ. "Нека да оставим разследващите органи да си свършат работата", призова той.

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На 17 октомври моторния плавателен съд бе изтеглен до пристанище Бургас. Четири дни по-рано премиерът Румен Радев съобщи за нови атаки с дронове срещу кораби в Черно море край България. Моторният кораб "Chelsea-3", плаващ под малтийски флаг, беше атакуван на 17 морски мили източно от Бяла, като всички 15 души от екипажа бяха спасени. Другият кораб ударен в същия ден - "HS Dignity", плаващ под флага на Гвинея-Бисау, потъна на 17 морски мили източно от Шабла.

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Военно-окръжна прокуратура - София обяви, че образува досъдебно производство във връзка с постъпил сигнал, съдържащ твърдения за извършено престъпление в изключителната икономическа зона на България в Черно море, свързано с плавателния съд "Chelsea-3".

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